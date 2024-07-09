"Моторинвест" планирует продать более 3 тыс. электромобилей Evolute

Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" планирует в 2024 году выпустить и продать более 3 тыс. электромобилей Evolute. Об этом сообщил ТАСС управляющий партнер компании Андрей Резников в кулуарах выставки-форума "Иннопром".

"В этом году мы планируем произвести более 3 тыс. электромобилей под брендом Evolute. И все продать", - сказал он.



Ранее компания сообщала, что продажи электромобилей Evolute в России по итогам 2023 года составили чуть более 2 тыс. электромобилей.

Производство электромобилей Evolute на заводе компании в Липецкой области началось в конце сентября 2022 года. Модельная линейка Evolute включает в себя электромобили i-Pro, i-Sky, i-Joy, i-Jet, электрический минивэн i-Van, а также гибридный автомобиль i-Space.

8-11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка "Иннопром". ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.