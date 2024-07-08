Ортопед не рекомендовал водить машину людям с протезами обеих рук

Врач отреагировал на предложение управлять машиной в протезах рук. На прошлой неделе депутаты Государственной думы предложили разрешить людям с ампутированными руками водить автомобиль. По этому поводу высказался травматолог-ортопед, доцент, кандидат медицинских наук Тимофей Скипенко.

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По его словам, речь идёт о людях с экзопротезами, которые сейчас разрабатываются в России с учётом новых технологий адаптации и реабилитации. При двусторонней ампутации рук адаптация гораздо сложнее и дольше, чем при односторонней. И в этом случае под большим вопросом возможность безопасности при управлении автомобилем, объясняет специалист.

Ампутация обеих рук — тяжелое испытание для пациента, требующее очень большого восстановительного периода не только физически, но и психологически, прежде всего.

Практический опыт показывает, что некоторые пациенты, имеющие подобные травмы, годами не могут прийти даже к среднему уровню функциональности обеих рук. По мнению врача, обсуждать это предложение стоит для людей с односторонней ампутацией, когда пациенты адаптируются к новому состоянию гораздо проще.