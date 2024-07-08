Названа федеральная трасса с самым высоким числом смертельных ДТП

В ГАИ назвали трассы с самым большим числом ДТП с летальным исходом. Летний период в России — время роста смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Лидируют южные направления, где погибших в результате ДТП стало больше на 166%.

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По данным ГАИ, на самой популярной трассе М-4 «Дон» в мае количество погибших выросло на 17,8% (66 человек) по сравнению с тем же периодом 2023 года.

На трассе Р-22 «Каспий» этот показатель вырос на 14,3% (48 человек). Самое большое количество погибших — на участке трассы Р-22 «Элиста», который связывает с Минеральными Водами. Здесь рост смертности в мае 2024 года на 166,7% выше по сравнению с маем прошлого года.

Одной из основных причин роста смертности на некоторых российских дорогах называют перераспределение грузового трафика. Крупные грузовые перевозчики переориентировались с западных на южные и юго-восточные направления, которые оказались не подготовлены для крупнотоннажного грузового транспорта. Также на ситуацию повлияли ограничения в работе аэропортов южных направлений, из-за чего туристы, отправляющиеся на популярные российские курорты, чаще пользуются собственным автотранспортом. Такое мнение высказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.