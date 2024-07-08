Автолюбители потратили на шины 53 млрд рублей в 2024

Продажи новых шин в РФ выросли на треть в 2024. В период с января по май россияне потратили на новые покрышки для своих автомобилей 52,8 млрд рублей — это на 27% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». При этом в мае продажи упали на 44%. Эксперты связывают это с завершением сезонного шиномонтажа.

За первые пять месяцев 2024 года объём продаж вырос на 20%, однако точного количества реализованной продукции аналитики не раскрывают.

Средняя стоимость одной летней шины составила 5,9 тысячи рублей, зимней нешипованной — 5,1 тысячи рублей. Это на 10,3% и 8,5% соответственно дороже, чем год назад.

Одновременно эксперты отмечают рост объёма импорта иностранных покрышек в Россию. С начала года он увеличился на 38,4%, до 11,4 млн экземпляров. Из них 72% приходилось на «лето». Пик поставок пришёлся на март, после чего пошёл на спад.

Одновременно говорится об увеличении производства на отечественных предприятиях. С начала года с российских заводов сошло 18,8 млн шин — на 19,2% больше, чем годом ранее.