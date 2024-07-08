Мотор Toyota признан самым надежным атмосферным V6 всех времен

Портал HotCars изучил архивы с вымирающим видом двигателей внутреннего сгорания с целью отыскать самый надежный атмосферный V6. По версии сайта, таким является Toyota 2GR-FE.

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Toyota 2GR-FE базируется на другом проверенном агрегате японского автопроизводителя - 1GR-FE объемом 4.0 литра, представленного в 2002 году. Компоновка и основные комплектующие были сохранены, но вследствие уменьшения объема до 3,5 литра инженеры сократили ход поршня. Меньший размер позволил устанавливать этот мотор поперечно, что сказалось на массовости его применения на легковых моделях концерна.

"Шестерка" имела крайне мало детских болячек, но без них все-таки не обошлось. Наиболее частые - выход из строя резинового патрубка системы изменения фаз газораспределения i-VVTi (в 2010 году его заменили на металлическую трубку), катушек зажигания и помпы.

О высшей степени надежности также свидетельствуют истории владельцев автомобилей, оснащенных 2GR-FE. Так, один из них похвастался почти 500-тысячным пробегом своего Lexus ES 350, у которого за все время износилась лишь опора двигателя и упомянутый патрубок i-VVTi.