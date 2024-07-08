В России возобновились продажи Cadillac XT6 по параллельному импорту

Дилер привез в Россию новый кроссовер Cadillac XT6. В марте 2022 года США объявили о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши. В том числе в этот список попадали все автомобили марки Cadillac и большие внедорожники Chevrolet. Модель ввезена по схеме параллельного импорта.

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Полноприводная машина оснащена 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач.

Длина, ширина и высота кроссовера составляют 5050, 1964 и 1750 миллиметров. Колесная база — 2863 миллиметра. Вместительность багажного отделения при сложенных сиденьях третьего ряда составляет 1222 литров.

Модель производится с 2019 года на американском заводе GM и в Китае. На российский рынок Cadillac XT6 вышел в 2020 году. Его продажи были прекращены в 2022 году, когда весь концерн General Motors покинул российский рынок.

Ранее стало известно, что в России доступен к покупке BMW X5M Competition 2024 года. Автомобиль производят в Спартанбурге в Южной Каролине. За время, пока бренд не продавался официально в России, модель пережила рестайлинг. Российский дилер привез машину в страну по схеме параллельного импорта. Её заявленная стоимость — 22 500 000 рублей.