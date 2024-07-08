Цифра дня: сколько стоят активы завода «Москвич»

Стала известна стоимость чистых активов автозавода «Москвич». По состоянию на конец 2023 года она составляла 8 976 763 998 рублей, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на данные Федресурса. «Москвич» в настоящее время производит несколько моделей: это кроссоверы с индексом 3 и 3e, а также лифтбек «Москвич 6». На подходе и четвертая модель, большой трехрядный кроссовер «Москвич 8». По итогам года завод рассчитывает выпустить порядка 26 тысяч автомобилей.

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В начале 2024 года был опубликован финансовый отчет «Москвича»: чистый убыток завода по итогам 2023-го увеличился в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей, а выручка при этом выросла на 59,2 процента, до 57,5 миллиарда. В отчете содержалась и информация о совокупном долге компании: он составлял 42,6 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше показателя предшествующего года.

Ранее глава КамАЗа Сергей Когогин заявил, что для того, чтобы «Москвич» стал прибыльным, он должен выпускать более 40 тысяч машин в год. Согласно изначальному прогнозу, в 2024 году с конвейера должны были сойти 35 тысяч машин, но уже в апреле план сократили до 26 тысяч. При таком объеме производства и продажах завод останется «планово-убыточным».

На сегодняшний день у «Москвича» один технологический партнер — китайский JAC, модели которого производятся в Москве и продаются под локальным брендом. В марте этого года РБК со ссылкой на источник на заводе рассказал, якобы ведутся переговоры сразу с несколькими компаниями, «некоторые из которых еще не присутствуют на российском рынке». Когогин же эту информацию не подтвердил. «Мы не ищем никакого партнера, мы занимаемся развитием продукта, который уже есть», — подчеркнул он.

Напомним, в сентябре 2023 года «Москвичу» был присвоен статус промышленного комплекса. Благодаря этому автозавод платит пониженную ставку налога на прибыль — 13,5 процента вместо 17. Кроме того, предприятие уплачивает налог на недвижимое имущество в размере 50 процентов от исчисленного, а на землю — 20 процентов. При этом арендная ставка составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка.