Запчасти для китайских автомобилей подорожали на четверть за год

Запасные части по страховой корзине (наиболее часто используемые при восстановлении после ДТП) для китайских автомобилей подорожали в России с июня 2023 года по июнь 2024-го на четверть. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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«Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых автомобилей от агрегаторов. За год с июня 2023 по июнь 2024 средняя цена на оригинальные запчасти выросла на 26,1%», — отмечается в исследовании.



Средняя цена переднего бампера выросла почти на 58% (до 38,3 тыс. рублей), лобового стекла — на 57%, до 51,5 тыс. рублей. Передние правые двери для китайских легковых машин подорожали на 51%, задние левые двери — на 48%.

Снижение цен на запчасти по страховой корзине для китайских машин наблюдается только в случае с передними крыльями — они подешевели за год на 15%.