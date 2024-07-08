В Белоруссии выстроились очереди за недорогими универсалами Lada Vesta

Quto: белорусы занимают очереди за универсалами Lada Vesta. «В наличии машин нет, а те, что вскоре должны поступить, по большей части, забронированы клиентами», — отметил сотрудник автосалона. По его словам, покупателей привлекают невысокая стоимость, а также интересные кредитные программы.

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За универсал Lada Vesta SW Cross со 106-сильным 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой белорусские продавцы сейчас просят от 54 500 рублей (1 494 000 российских). В РФ такая машина стоит дороже — от 1 865 900 ₽.

Как отмечают дилеры, дефицит «живых» автомобилей отмечен по всей стране, так как покупатели готовы приезжать за доступными машинами из наличия даже из других городов. А вот обычную пятидверку можно купить без особых проблем.

Кстати, в Белоруссии новый Lada Largus также стоит дешевле. У белорусских дилеров появились Lada Largus ижевской сборки, продажи которых ранее стартовали на российском рынке.

В базовом исполнении новинка стоит 52 200 рублей, а это — 1 413 000 российских. Для сравнения, у нас такая машина предлагается минимум за 1 660 000 рублей.