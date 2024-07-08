В России почти не ремонтируются автомобили по ОСАГО. Доля натурального возмещения в виде ремонта автомобиля по полису ОСАГО в России составляет 5-7%, отметил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Ранее доля ремонтов по полису составляла до 12%, затем она упала практически до нуля, а сейчас даже выросла.

«У нас практически упало натуральное возмещение, и практически не ремонтируются автомобили. По разному можно считать, сейчас это примерно 5-7% относительно общего числа убытков», — рассказал специалист.



По его словам, основная проблема такой низкой доли ремонтов заключается в увеличении срока поставок запасных частей, а не цены на комплектующие. Когда страховая компания фиксирует повреждения, то выдаёт направление на ремонт. На станции техобслуживания подтверждают, что готовы взяться за ремонт. Но взять автомобиль могут, например, через неделю. Станция смотрит деталь на сайте, а её уже нет. Резервировать нет смысла, потому что автовладелец может и не приехать.

Если нужной детали у мастеров нет, а сроки поставки превышают 30 дней, то ремонт не укладывается в отведённые законом об ОСАГО 30 дней для произведения выплаты. Уфимцев отметил, что в этом случае помогло, если бы водителям разрешили самостоятельно выбирать СТО, где есть необходимая деталь.