Антифриз: все, что нужно знать об охлаждающей жидкости

Эксперты Quto рассказали о свойствах антифриза. Дорожные заторы дурно сказываются не только на психическом состоянии водителей и пассажиров, но и на техническом состоянии автомобиля: не каждая система охлаждения двигателя способна пережить многочасовую «толкотню». А некоторые и вовсе дают слабину, если ветерок не обдувает. Попробуем разобраться: от чего и почему вырывается столб пара из-под капота. Подробности – на Quto

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Тысячу раз перечисляли, но повторить – не грех: система охлаждения двигателя нуждается в регулярном и профессиональном обслуживании. Помыть радиатор, не снимая, на мойке самообслуживания – это другое. Помпа не всегда ограничивается течью – иногда она плотно прилегает и протечек не даёт, но изнашивается и перестает выполнять свои прямые обязанности.

Клапан на пробке, который должен стравливать давление, имеет свойство закисать, а резиновые шланги – изнашиваться. Но самое главное, о чём водители регулярно забывают, это замена антифиза – охлаждающей жидкости, которая и является основой основ всей системы.

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Для долгой и бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания, автовладелец должен обеспечить ему корректную рабочую температуру: только так ДВС прослужит долго. Что «на холодную», что «на горячую» мотор получает столь высокие нагрузки, что его ресурс сокращается семимильными шагами.

Проще говоря, от системы охлаждения зависит слишком многое, чтобы ей пренебречь. Протечки и поломки «остановят полет» сразу же, мгновенно, но есть проблемы, которые набирают силу со временем. Причём срок в трёх случаях из трёх зависит от водителя и эксплуатации.

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Вода

Не поверите, но в двадцатых годах XXI века можно встретить водителей, которые заливают в систему охлаждения своего автомобиля воду: дистиллированную, из-под крана или из колодца, а иногда – из речки или лужи. Мотивация кроется в области железных дорог: мол, в тепловозы же льют воду – и ничего.

Льют, правда, но зимой в холодных широтах тепловозы не глушат, а на каждой станции есть колонка. Более того, воду в тепловозы льют по довольно простой причине: система охлаждения тепловозного двигателя устроена так, что утечка подразумевается изначально. Никакого тосола с антифризом не напасёшься. Оттого и льют, а после – не глушат.

Вода в системе охлаждения – это повсеместная коррозия. В трубках, в полостях, в рубашке двигателя, на помпе и на термостате. Это осадок, который выпадает и забивает систему. Это чехарда с температурой двигателя. «Жигуль» с копеечными запчастями и самостоятельным ремонтом, который раз в год выезжает на дачу, а после, по осени, проделывает обратный путь, такой подход может и переживет. Современный автомобиль в современном режиме эксплуатации – нет.

Разгребание последствий подобной «экономии» займёт немало времени и вылетит «в копеечку». Проверено, увы, на собственном опыте, но не по собственной воле. И да, в Советском Союзе специализированные охлаждающие жидкости были – воду лили не все.

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Тосол

И назывались эти жидкости – тосол: Т – технология, О – органического, С – синтеза, -ол – окончание, как в словах «этанол», «метанол» и так далее. В его основе лежит этиленгликоль, который и не позволяет замерзнуть на морозе. Изобретённый в шестидесятых тосол обладал только одним преимуществом – не замерзал, но сонмом недостатков: во-первых, он кипел на относительно невысоких температурах, во-вторых, разрушал резиновые соединения, а в-третьих, регулярно становился причиной невосполнимых потерь алюминиевых деталей.

Залитый и забытый в системе тосол запросто мог проесть сквозные отверстия в головке блока цилиндров. А уж помпы после использования тосола можно показывать в фильмах ужасов, причем даже без звукового сопровождения. Так себе средство, которое сегодня применяется лишь на древних грузовиках, система охлаждения которых со временем стала аналогом тепловозной: течёт ручьём. Все остальные автовладельцы предпочитают более технологичные ОЖ.

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Антифриз

Вообще-то это название всех химических охлаждающих жидкостей. И тосола – в том числе. Но так уж повелось, что под антифризом в разговоре подразумевают современные составы, включающие в себя набор присадок: антикоррозионных в первую очередь.

Считается, что антифриз служит в разы дольше тосола, начиная деградировать после 60 000 км пробега. Появились на рынке и составы, которые содержат в названии термин «long life», то есть долгоиграющие, способные эффективно исполнять возложенные задачи до 100 000 км. В инструкции, конечно, совсем другие цифры: производители заявляют чуть ли не 250 000 километров дозволенного пробега. Но отечественные автодилеры непреклонны: шесть лет и не более 90 000 км.

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Многие делят антифризы «по цвету»: красный можно смешивать с красным, зелёный с зелёным и так далее. Этот подход в корне не верен. Первым делом, водителю следует определиться с типом антифриза, залитым непосредственно в его систему охлаждения двигателя. Они бывают нескольких видов: - G11 – классический силикатный состав, самый дешёвый и с небольшим количеством присадок, в которых акцент сделан на защиту элементов от коррозии. Имеет низкий уровень теплоотдачи, склонность к выпадению осадка и окислению. Такой антифриз необходимо менять каждые два года, а при сложных условиях эксплуатации – к которому городские пробки так же относятся – чуть ли не ежегодно.

Обычно зеленого или синего цвета; - G12 – более современный состав, в котором многие проблемы предшественника уже решены, пакет присадок улучшен, как и теплоотдача, лучше противостоит коррозии, намного дороже. Но и замены требует лишь единожды за пять лет, а так же куда лучше справляется с задачами обеспечения рабочего температурного режима в теплонагруженных современных моторах. Обычно красного цвета; - G12+ – антифриз, созданный по гибридной технологии, позволившей добиться ещё большего срока службы, благодаря сочетанию силикатов и органических кислот.

Обычно красного цвета; - G12++ – имеет больший срок эксплуатации, а так же температуру кипения в 135 градусов. Быстро формирует защитный антикоррозионный слой. Создан для мощных ДВС. Обычно красного или оранжевого цвета; - G13 – самый дорогой и современный антифриз. Отличается от всех вышеперечисленных отсутствием ядовитого этиленгликоля в своей основе: создан на базе глицерина или пропиленгликоля. Полностью соответствует по своим параметрам G12++, но имеет меньшую теплоотдачу. Обычно желтого цвета

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Какие антифризы можно смешивать?

Считается, что можно безболезненно смешивать G11 и G12++, а так же G12 c G12+ и G12++. Смешав G11 и G12 можно получить мощный осадок, который гарантирует долгую промывку системы охлаждения после. В особо сложных ситуациях, когда на трассе произошла утечка, мотор закипел, а ехать надо, то можно залить хоть воду и добраться до СТО: там уже зальют регламентированную охлаждающую жидкость, предварительно промыв систему. Как временное решение – вполне рабочее.

Какой антифриз выбрать?

Для этого необходимо лишь открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля и уточнить точные параметры охлаждающей жидкости, установленные заводом-изготовителем. После – отправиться в крупный, обладающий достойным реноме магазин и выбрать состав, подходящий под требования, но исходя из своих финансовых возможностей. Лучшему, как известно, нет ни конца, ни края, ни цены.

Срок службы, надежность и ресурс автомобиля лишь на половину зависят от изготовителя. Вторая равная часть – в руках у нас, у автовладельцев. Конечно, инструкцию никто не читает, но чем ближе качество сервисных операций и расходных материалов в итоге окажется к заложенному инженерами, тем дальше проедет конкретное транспортное средство. А экономия, как и самодеятельность, в данном вопросе, не уместны. И в итоге оказываются ещё и невероятно дороги.