Минпромторг рассказал о будущем льготных автокредитов

Минпромторг РФ рассчитывает на дофинансирование льготных автокредитов. В министерстве промышленности и торговли России сообщили, что окончательного решения по выделению дополнительного финансирования на госпрограмму льготного кредитования на 2024 год пока не принято. Тем не менее, в ведомстве рассчитывают на продление программы.

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«Пока решение не принято. Но мы рассчитываем на то, что дополнительные средства будут выделены», — пояснил глава Минпромторга России Антон Алиханов.



Он также отметил, что на сегодняшний момент вопрос дополнительного финансирования госпрограммы непростой, так как автомобили хорошо продаются. В первую очередь это касается отечественных машин Lada.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что выделенные из бюджета на 2024 год 17,3 млрд рублей на получение льготных кредитов на покупку транспортных средств, почти подошли к концу.

Сегодня воспользоваться госпрограммой могут врачи, учителя, инвалиды и военные, а также семьи с детьми, которые живут на Дальнем Востоке.

Льгота позволяет получить базовую скидку на бензиновую машину в размере 20% (25% для Дальнего Востока) от его стоимости, при этом транспорт должен стоить не более 2 млн рублей. Под указанные критерии попадают модели Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval Jolion. Помимо этого, россияне могут воспользоваться льготой при покупке электрокаров Evolute, «Москвич 3е» и «Амберавто А5».