Пять способов избавиться от запаха табака в машине

Названо пять способов избавиться от запаха сигарет в машине. Как быстро и надолго избавиться от неприятных запахов в салоне машины? Особенно, если в нём ездят дети или люди, склонные к аллергии или с астмой.

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Итак, первое надёжное и проверенное средство — пищевая сода, у которой многолетняя репутация хорошего адсорбента. Устранит любой запах, не только сигарет, всего за сутки.

Столовый уксус ещё одно средство, которое поможет устранить не только неприятный запах, но и растворить грязь, жир, а также дезинфицировать поверхность.

Раствор аммиака и нашатырный спирт — более радикальные средства из-за своего специфического аромата, но они надолго избавят от неприятного запаха. Достаточно нескольких капель на салфетку. После применения этих жидкостей будет нужно проветрить машину.

Далее идут самый дорогостоящий и самый бюджетный вариант — молотый кофе и активированный уголь. Ингредиенты нужно измельчить, рассыпать по салфеткам или в тканевые мешочки и разместить в салоне. Спустя время от неприятного запаха не останется и следа.

И последний способ — для отчаявшихся или ленивых автовладельцев. Озонирование — процедура, которую выполняют в сервисных комплексах.