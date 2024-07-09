В России замечен в продаже Hyundai Tucson в новом кузове

В Россию привезли новые кроссоверы Hyundai Tucson. Ещё два года назад автомобиль выпускался на «Автоторе» в Калининграде. Сейчас же его «по-серому» ввозят в Россию из-за рубежа.

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За 3,08 миллиона рублей в Казани предлагается новый полноприводный кроссовер 2023 года выпуска. Он представлен в длиннобазной версии в исполнении Comfort и оснащён автоматической коробкой передач.

Комплектация Comfort имеет датчики давления в шинах, тканевую отделку сидений, круиз-контроль, аналоговую приборную панель, мультимедийную систему с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камеру заднего вида с задним парктроником, датчики света и дождя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, полноценный «зимний пакет» и многое другое.

Стоимость точно такого же Tucson в Саратове чуть дороже — 3 100 000 рублей. В Чебоксарах представлен автомобиль в более дорогой комплектации Travel. Соответственно, цена на него выше — 250 000 рублей.

Новые «заграничные» Hyundai Tucson есть в наличии в Москве, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Брянске, Тамбове, Перми, Рязани, Нижнем Новгороде и многих других городах России. В настоящий момент к покупке доступны более 600 автомобилей по всей стране.