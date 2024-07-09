Фотоотчет с OldsCoolShow в Москве: много красивых авто в одном материале

OldsCoolShow: это красиво
В летний сезон автомобильные выставки и фестивали в Москве проходят каждые выходные. А порой и несколько в один день – только попробуй везде успеть! OldsCoolShow – определённо, то событие, которому стоит отдать приоритет. Это фестиваль для всей семьи, посвящённый автомобилям «старой школы». Американским, европейским, советским, японским – любым! В 2024 году он проходил два дня подряд на территории ДЕПО Три вокзала и посетить его можно было абсолютно бесплатно. Самые красивые машины мы собрали в нашем фотоотчёте.
Приехав на OldsCoolShow, фактически, попадаешь в музей под открытым небом.
Частные коллекционеры привозят сюда свои любимые автомобили, которые давно используются ими исключительно для души: в выходной день и хорошую погоду.
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Зимой такие экземпляры вовсе не эксплуатируются. Многим из них более полувека!
Chevrolet Impala 1969 года выпуска.
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Volkswagen 411 1969 года выпуска.
Plymouth Satellite 1971 года выпуска.
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Chevrolet Caprice 1981 года выпуска.
Oldsmobile Delta 88 1973 года выпуска.
Lincoln Town Car 1983 года выпуска.
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Plymouth Fury 1971 года выпуска.
Pontiac Parisienne 1984 года выпуска.
Skoda 1201 1958 года выпуска.
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Lincoln Continental Mark IV 1974 года выпуска.
Ford Mustang 1969 года выпуска.
Buick Skyhawk 1978 года выпуска.
Mercury Grand Marquis 1975 года выпуска.
Pontiac Parisienne Wagon.
Впереди много красивых автомобилей. Листайте фотографии.