Фотоотчет с OldsCoolShow в Москве: много красивых авто в одном материале

В летний сезон автомобильные выставки и фестивали в Москве проходят каждые выходные. А порой и несколько в один день – только попробуй везде успеть! OldsCoolShow – определённо, то событие, которому стоит отдать приоритет. Это фестиваль для всей семьи, посвящённый автомобилям «старой школы». Американским, европейским, советским, японским – любым! В 2024 году он проходил два дня подряд на территории ДЕПО Три вокзала и посетить его можно было абсолютно бесплатно. Самые красивые машины мы собрали в нашем фотоотчёте.

© Quto.ru

Приехав на OldsCoolShow, фактически, попадаешь в музей под открытым небом.

© Светлана Парфенова

Частные коллекционеры привозят сюда свои любимые автомобили, которые давно используются ими исключительно для души: в выходной день и хорошую погоду.

© Светлана Парфенова

Музей отечественной военной истории в Падиково

Зимой такие экземпляры вовсе не эксплуатируются. Многим из них более полувека!

© Светлана Парфенова

Chevrolet Impala 1969 года выпуска.

© Светлана Парфенова

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Volkswagen 411 1969 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Plymouth Satellite 1971 года выпуска.

© Светлана Парфенова

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Chevrolet Caprice 1981 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Oldsmobile Delta 88 1973 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Lincoln Town Car 1983 года выпуска.

© Светлана Парфенова

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Plymouth Fury 1971 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Pontiac Parisienne 1984 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Skoda 1201 1958 года выпуска.

© Светлана Парфенова

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Lincoln Continental Mark IV 1974 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Ford Mustang 1969 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Buick Skyhawk 1978 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Mercury Grand Marquis 1975 года выпуска.

© Светлана Парфенова

Pontiac Parisienne Wagon.

© Светлана Парфенова

Впереди много красивых автомобилей. Листайте фотографии.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова