Надежный японский семейный автомобиль от 2,5 млн: вариант от Nissan

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах минивэна Nissan Serena V.

© За рулем

Полноразмерный минивэн (MPV) Serena пятого поколения (2016-2022 годы выпуска) – первый Nissan, штатно оборудованный комплексом безопасности ProPilot: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предупреждения столкновений.

Выпускали две версии: S‑Hybrid (мягкий гибрид) и e‑Power (последовательный гибрид, с 2018 года). В стандартных исполнениях имеет семь или шесть мест.

Топовая модификация Highway Star серьезно отличается дизайном. У «спортивной» версии Nismo, вопреки ожиданиям, двигатель и трансмиссия стандартные.

Достоинства

Надежная машина.

Много простора и комфорта за разумную цену.

Богатые вариации трансформации салона.

Недостатки

Правый руль.

Реальный клиренс не более 150 мм.

Вместо запаски – ремкомплект.

Моторы

В версии S‑Hybrid работает атмосферный мотор MR20DD (150 л. с.), знакомый нам по кроссоверам Qashqai и X‑Trail. Гибридность обеспечивает только стартер-генератор, запасающий энергию торможений во вспомогательный аккумулятор.

Двигатель благополучный, но впрыск у него прямой, и японские его настройки подразумевают применение бензина АИ‑98. Выдерживает он и АИ‑92, но в этом случае неизбежны быстрая закоксовка и прогрессирующий масложор. Регулярная прочистка дроссельной заслонки необходима для большинства ниссановских моторов.К перегревам и механическим разрушениям мотор MR20DD не склонен, а ресурс не впечатляет – заложено 220 тысяч км. Цепь ГРМ нередко просит замены в районе 150 тысяч км.

У последовательного гибрида тяговую батарею, которая питает электромотор (100 кВт/320 Н·м), заряжает трехцилиндровый атмосферный двигатель HR12DE 1.2 (84 л. с.) с распределенным впрыском. Прямой связи с колесами не имеет, работает в режимах, управляемых электроникой. Спокойный агрегат без особых проблем, нормально воспринимает АИ‑92 и служит до 250 тысяч км.

Коробки передач

С двухлитровым мотором сочетается только вариатор Jatco JF016E. Он прекрасен до 80–100 тысяч км, затем поэтапно сказывается совокупный износ и засорение слабых мест – соленоидов, гидроблока, фрикционов. В наших условиях работоспособен до 150–180 тысяч км, хотя в теории – свыше 250 тысяч, но такие случаи не часты. Вдобавок ремонтопригодность ограниченная – например, гидроблок никакому ремонту не подлежит и меняется в сборе.

У гибрида e‑Power момент от электромотора передает планетарный редуктор – ломаться в нем нечему, только масло меняй каждые 40 тысяч км, и тогда он переживет всю машину.

S‑Hybrid может иметь полный привод – заднюю ось подключает многодисковая муфта. Служит для улучшения устойчивости и управляемости, в снегах или грязи проку от нее немного.

Эксплуатационные болячки

Подвеска мягкая, короткоходная и немного валкая. На ровном асфальте все элементы служат свыше 120 тысяч км. Езда по грейдерам – сродни вибростенду, заметно изнашивает ступичные подшипники, сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора, детали рулевого механизма.

Тормозная система очень эффективна, а при использовании рекуперации энергии при торможении ресурс колодок уходит за 100 тысяч км.

Три основных вида «доводочных» работ у российских владельцев – установка дополнительной шумоизоляции, увеличивающих клиренс проставок и защиты картера.

Системные жалобы на какие-либо мелкие поломки отсутствуют. Зато множество жалоб на СТО, не способные отыскать салонный фильтр.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Serena S‑Hybrid 4×2

Оптимальный выбор: Serena e‑Power

За те же деньги: BMW 2 Active Tourer, Honda Stepwgn, Renault Espace, Toyota Voxy