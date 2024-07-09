Что надо знать про белорусский Belgee X70: плюсы и минусы

Белорусский завод "БелДжи" представил на российском рынке кроссовер Belgee X70, созданный на основе Geely Atlas Pro. Новинка оказалась дешевле "оригинала", однако ее главными конкурентами станут другие модели.

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На российский рынок выходит среднеразмерный кроссовер Belgee X70, который выпускается на заводе "БелДжи" в Беларуси и является лицензионной копией модели Geely Atlas Pro. Новинка будет доступна в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+ как с передним, так и с полным приводом. Цены на Belgee X70 варьируются от 2 млн 599 тыс. 990 рублей до 3 млн 199 тыс. 990 рублей. Таким образом, он оказался доступнее Geely Atlas Pro, чей ценник стартует с отметки 2 млн 763 тыс. 990 рублей.

Стоит отметить, что Belgee X70 прошел адаптацию под российские условия эксплуатации и имеет в базовом оснащении электрообогрев наружных зеркал, форсунок омывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Салон кроссовера оборудован подогревом рулевого колеса, а также передних и задних сидений. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель, который может быть оборудован 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от исполнения.

По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, основными конкурентами Belgee X70 станут другие представители сегмента. В частности, речь идет о Chery Tiggo 7 Pro Max, Xcite X-Cross 7, Changan CS55 Plus, Haval F7, Jetour Dashing и Geely Atlas Pro. Впрочем, кроссовер Geely планируется плавно выводить с рынка, ведь из-за более высокой цены в сравнении с Belgee X70 его продажи будут падать.

"В числе преимуществ "семидесятки" - наличие опционального полного привода, классический "автомат" в версиях с приводом на переднюю ось и узнаваемый дизайн. К недостаткам можно отнести слабую динамику, а также наличие системы "мягкого" гибрида, которая может отпугнуть консервативного автомобилиста от покупки из-за возможных сложностей в обслуживании и непроверенности технологии", - комментирует Александр Ковалев.

По следам Geely

Новый Belgee X70 стал второй моделью бренда на российском рынке после компактного кроссовера X50, построенного на базе Geely Coolray прежнего поколения. По итогам первого полугодия 2024-го россияне приобрели 14,1 тыс. кроссоверов Belgee X50, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. В результате эта модель вошла в топ-10 лидеров сегмента SUV на российском авторынке. Показательно, что белорусский кроссовер обогнал по продажам Geely Coolray, чей результат составил 13,7 тыс. машин (-21%).

Как отмечает руководитель управления по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, судя по объемам продаж Geely Coolray и Atlas Pro, лицензионными копиями которых являются модели Belgee, Х50 сохранит лидерские позиции в линейке бренда в этом году.

"Учитывая, что сеть дилерских центров марки Belgee уже насчитывает более 90 автосалонов, а Belgee X70 фактически полностью повторяет Atlas Pro, его продажи могут быть достаточно высоки. Не исключено, что эта модель сможет выйти на объем в 15-20 тыс. автомобилей в год. Впрочем, этого будет недостаточно для того, чтобы обойти по продажам более дешевый Belgee X50, ведь его годовой тираж может легко превысить 30 тыс. проданных копий", - резюмирует Александр Ковалев.