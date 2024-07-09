Самая опасная лампочка на приборке — когда надо срочно остановиться

«За рулем» рассказал об индикаторе, предупреждающем о скором клине двигателя.

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Речь идет об индикаторе низкого давления масла. Причин его активации может быть несколько: от низкого уровня масла до поломки масляного насоса. Главное, четко знать, какие меры нужно принять в этом случае.

Самое первое действие! Съехать с трассы, заглушить двигатель и включить аварийку.

После этого, если нет возможности самостоятельно на месте устранить причину неисправности, следует вызвать эвакуатор. Каждый автовладелец знает, что даже краткосрочная работа двигателя с неисправной масляной системой недопустима.

Есть ли шанс продолжить движение своим ходом

Главной причиной низкого уровня масла в двигателе может быть масложор. И об этом нужно помнить, регулярно проверяя уровень масла перед выездами, и запастись канистрой масла для долива.

Если низкий уровень масла образовался в результате масложора, а водитель просто давно не проверял уровень этой жидкости, то достаточно просто долить масло и продолжить путь.

При этом нужно проверить, не натекла ли под двигателем масляная лужа. Если она есть, то нужно срочно ехать в сервис, и желательно на эвакуаторе.

Двигатели большинства автомобилей еще имеют масляные щупы. Однако на некоторых моделях Альфа Ромео, Ауди и Джили щупы не предусмотрены конструкцией, и уровень масла отслеживается только при помощи датчика.

Если во время поездки индикатор масла подмигивает на уклонах или в поворотах, то для опытного водителя это уже должно стать тревожным звоночком.

В безвыходной ситуации на дороге любое масло будет лучше, чем вообще никакого.

Какое масло использовать для долива

В пути не всегда есть возможность купить масло, которое рекомендует завод-изготовитель. Иногда приходится заливать то, что есть под рукой. Главное – не лить в мотор трансмиссионное масло. У него совершенно другие свойства.

Если удалось долить масло другой марки, то продолжать путь нужно без высоких нагрузок на двигатель. После поездки следует как можно быстрее полностью заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

Кстати про фильтр. Бытует мнение, что засоренный масляный фильтр тоже может привести к загоранию индикатора давления масла. Но это не так. В конструкции масляного фильтра предусмотрен перепускной клапан, благодаря которому ток масла будет осуществляться в любом случае – через фильтр или минуя его мембраны.

Что по этому поводу говорят официалы

Журналом «За рулем», старейшим и самым популярным автомобильным изданием в России, был проведен опрос автопроизводителей по поводу загорающегося индикатора давления масла.

Представители Ауди, Киа, Мицубиси, Ситроена и Мазды высказали общую рекомендацию: глушить двигатель и проверять уровень масла. В случае, если масла достаточно, не предпринимая самостоятельных действий, вызвать эвакуатор и доставить машину для ремонта в ближайший официальный автосервис.

В то же время Фольксваген и Шкода допустили возможность в безвыходной ситуации залить в двигатель масло другой марки, но с тем же уровнем вязкости, который рекомендует автопроизводитель.

Аналогичные рекомендации были высказаны специалистами АВТОВАЗа:

«В случае загорания индикатора следует как можно быстрее заглушить двигатель и обратиться к дилеру Lada для устранения неисправности».

