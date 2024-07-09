ОСАГО больше не нужно: как теперь ставить машину на учет

Наличие полиса ОСАГО не будут проверять при постановке машины на учет в ГАИ. Зато будут проверять уплату утилизационного сбора. Кроме того, автовладельцам разрешат прекращать регистрацию машины после ее продажи до истечения десяти суток. Соответствующие поправки в закон о регистрации транспорта подписал президент.

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Сейчас при постановке машины на учет требуется предъявить полис ОСАГО. Таким образом обеспечивается контроль за тем, чтобы на дороги не выезжали машины без страховки. Впрочем, это требование могло стать и неприятностью для автовладельца. Ведь сначала он оформляет полис на машину без номеров, а потом ему надо вносить в него коррективы, чтобы добавить номер.

Отказ от проверки полиса при регистрации уберет эту проблему и облегчит жизнь сотрудникам регистрационных подразделений ГИБДД. Однако появится риск увеличения на дорогах числа незастрахованных авто. А ездить без страховки у нас запрещено. Кроме того, незастрахованные водители в случае ДТП создают проблемы порядочным автомобилистам, которым, чтобы получить компенсацию, придется побегать по судам.

Второй момент - проверка выплаты утильсбора. Сейчас его уплату в ГИБДД не проверяют. Но с момента вступления в силу закона - начнут.

Возможность прекратить регистрацию сразу после продажи машины избавит прежних собственников от чужих штрафов

Дело в том, что утильсбор у нас двух видов. Льготный - для физлиц, которые ввезли машину для себя. И полноценный - для тех, кто ввез ее для продажи. Контролировать в Госавтоинспекции уплату того или иного будут просто. Таможня при оформлении льготного утильсбора будет передавать в базу данных ГАИ ограничения на регистрационные действия с автомобилем. То есть, если человек, оплативший этот сбор по льготной ставке, в течение года перепродаст машину, то новый собственник не сможет ее поставить на учет, пока не будет заплачен полный сбор. Так что при покупке машины с рук автовладельцам придется самим выяснять, в каком объеме был уплачен утильсбор, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию.

Ну и еще одна поправка. Сейчас, чтобы прекратить регистрацию проданного автомобиля требуется ждать десять дней. Такой срок дается новому собственнику для постановки машины на учет. Но за это время он может "привезти" прежнему хозяину авто десятки штрафов. Поэтому возможность прекратить регистрацию сразу после оформления договора купли-продажи обезопасит прежних собственников. Но воспользоваться такой возможностью смогут только те, кто оформил договор купли-продажи в электронном виде через портал "Госуслуг" или у нотариуса. Для всех остальных все остается без изменений - десять дней после подписания договора они прекратить регистрацию не смогут.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.