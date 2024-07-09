Новый Haval H9: что это за внедорожник, когда появится в РФ

Новый Haval H9 дебютировал ещё в апреле, поэтому китайские журналисты уже могли оценить второе поколение внедорожника в деле.

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Один из них рассказал о впечатлениях о Haval H9, который, по его словам, растерял ауру прошлой генерации, став одним из, а конкретно - очень похожим на Haval Raptor. Как знать, может именно такие отзывы послужили толчком к рестайлингу только что вышедшего внедорожника.

Журналист отметил, что пластик типа софт-тач всё же жестковат - это касается дверных карт и передней панели. Обод рулевого колеса показался недостаточно толстым, а клавиш управления на руле пусты - им не хватает упругости. Также небольшой критике подверглась мультимедиа, точнее, отклик на нажатия с задержкой и плавность изображения.

На ходу Haval H9 показал себя достойно: подвеска имеет настройки, похожие на предшественника, поэтому ехать вполне комфортно и по мелким неровностям, и по высоким кочкам. Рулевое управление имеет три режима, но пользы в спортивном не так уж и много, так как руль становится пустым, и машина перестаёт казаться устойчивой. В салоне присутствует шум от двигателя (на тесте авто с мотором 2.0 турбо), который естественно усиливается по мере набора оборотов. На бездорожье китайский блогер не выезжал.

Его резюме относительно рыночных перспектив нового Haval H9 было неутешительным: внедорожник получился не уникальным в плане дизайна - кроме "Раптора" он также похож на Haval H5, высокий расход топлива, особенно при загрузке, проблемы с парковкой. Однако главный вопрос - цена. Вторая генерация пока не поступила в продажу, но даже предшественник стоит 215-280 тысяч юаней. Альтернативой, в том числе более интересной в плане важной для китайцев дизайнерской индивидуальности, может стать Tank 300 с ценником менее 200 тысяч юаней.

Россияне смогут купить новый Haval H9 в третьем квартале - эту информацию подтвердили в российском представительстве марки накануне. До РФ доберутся версии как с бензиновым мотором, так и с новым дизелем.