Купе Honda Prelude стало еще на шаг ближе к серийному производству

Помните концепт-кар Honda Prelude, появившийся в конце 2023 года? Как и ожидалось, этот концепт постепенно превращается в серийную модель. В настоящее время компания готовится представить уже второй концепт-кар Honda Prelude, который вскоре дебютирует на Фестивале Скорости в Гудвуде, Великобритания.

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Несмотря на статус концепт-кара, новое воплощение Honda Prelude демонстрирует еще большую готовность к серийному воплощению модели. Просто обратите внимание на тщательно проработанные детали: спойлер спереди и антикрыло сзади, 20-дюймовые колесные диски и тормоза Brembo.

Также постепенно появляется больше информации о технической начинке. Во-первых, купе Prelude будет сродни хэтчбеку Honda Civic – следовательно, стоит рассчитывать на схожие размеры (длина около 4,5 метров) и исключительно передний привод.

Во-вторых, также ожидается использование уже известного гибридного двигателя 2.0 e:HEV – значит стоит рассчитывать на мощность 184 л.с. и крутящий момент 315 Нм; возможно, двигатель будет слегка форсирован для соответствия статуса спорт-купе.

Наконец, третье: автомобиль должен быть 4-местным – значит, получит традиционную для купе посадочную формулу 2+2.

Как видите, спорт-купе Honda Prelude действительно за полшага до серийного воплощения. И это должно произойти уже в скором времени: представители компании Honda говорят о запуске производства «в середине 2020-х годов».