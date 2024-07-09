Названы главные слабые места китайских автомобилей

В настоящее время основанная доля продаж среди новых автомобилей на российском автомобильном рынке приходится на китайские транспортные средства, к которым еще несколько лет назад автолюбители относились с недоверием.

Так, согласно проведенного исследования, стало известно о том, что за прошедшие два года в автосервисы чаще всего обращались владельцы именно китайских автомобилей. Основная доля обращений пришлась на зимний период и это, по мнению экспертов, довольно обоснованно.

Все дело в том, что китайские автомобили не предназначены и не адаптированы под суровые российские зимние условия. Резкие перепады температур и «неидеальные» дороги чаще всего выводят из строя автомобили.

Также в автосервисах наблюдается нехватка запчастей на ряд китайских моделей, несмотря на то, что автомобили реализуются в России не первый год. У китайских авто в возрасте от пяти до семи лет довольно часто начинают появляться проблемы с лакокрасочным покрытием, что происходит в результате обильных осадков и перепада температур.

Но эксперты призывают не спешить критиковать транспортные средства выпущенные в Китае. Все дело в том, что российские автолюбители еще не привыкли к китайскому автопрому, а также не следует забывать о соотношении цена-качество, которые и являются главными критериями данной ситуации.

Следует помнить и о том, что любому новому автомобилю требуется обкатка в реальных условиях и на основании возникших проблем обычно транспортные средства дорабатываются, что и наблюдается в настоящее время. Китайские производители представленных в России транспортных средств массово проводят рестайлинг актуального модельного ряда.

Напомним, что по итогам продаж прошлого месяца самым продаваемым автомобилем на российском рынке в сегменте SUV стал Haval Jolion.