Что такое клиренс и почему его важно учитывать при покупке авто

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Современный автомобиль не простой механизм для передвижения, а сложная конструкция, продукт высоких технологических разработок. Это определяет наличие большого количества разнообразных технических параметров каждой машины. В этой статье рассмотрим один из них – клиренс автомобиля.

Что такое клиренс автомобиля

Для начала разберемся с вопросом «Клиренс – что это?». Клиренс – это расстояние от самой низкой точки днища автомобиля до дорожного покрытия (грунта, асфальта, земли). Часто для простоты пользования этот параметр еще называют дорожным просветом.

В зависимости от типа кузова автомобиля (седан, хэтчбек, кроссовер) изготовитель выбирает оптимальный размер высоты дорожного просвета. Большинство эксплуатационных параметров и характеристик тесно связаны с этой величиной.

Величину клиренса условно принято делить на три основных категории:

Низкий – от 9 до 13 см. Как правило, это малотиражные спорткары и родстеры, некоторые модели эксклюзивных седанов.Средний – от 13 до 18 см. Эта категория охватывает основную массу седанов, хэтчбеков и универсалов, некоторые кроссоверы.Высокий – 18 см и выше. Такой уровень дорожного просвета больше соответствует автомобилям с повышенной проходимостью (внедорожники, кроссоверы). Клиренс некоторых «высоких» машин может превышать 30 см.

Даже условное деление показывает, что величина дорожного просвета существенно влияет на ходовые характеристики машины. Большой клиренс позволяет увеличить проходимость, несколько ухудшая при этом аэродинамические и скоростные данные из-за большого потока воздуха под днищем. И наоборот, низкий дорожный просвет значительно снижает проходимость, но положительно влияет на скоростные качества, увеличивает устойчивость и управляемость автомобиля за счет действия прижимной силы воздуха.

Средний тип просвета – от 13 до 18 см – представляется наиболее универсальным по всем характеристикам. Это особенно важно для российских автодорог. Такой клиренс позволяет без опасений двигаться по дорогам с незначительными неровностями. При разумном скоростном режиме небольшие ямы или отсутствие твердого покрытия будут вполне приемлемыми для комфортного движения. При этом управляемость и разгонные качества останутся на достаточно высоком уровне. Сбалансированный центр тяжести позволит легко входить в повороты, не «раскачивая» машину. Но откровенное бездорожье или высокий снежный покров станут серьезным препятствием для движения.

Как клиренс влияет на выбор автомобиля при покупке

Дорожный клиренс – один из параметров, которым нельзя пренебрегать при выборе автомобиля.

Ориентируйтесь на условия эксплуатации автомобиля:

Если вы городской житель и планируете ездить только по городу, удачной покупкой станет хороший седан со средним клиренсом.Если вы проживаете в сельской местности, где состояние дорог далеко не идеальное, дорожный просвет должен быть выше среднего, и лучшим вариантом будет кроссовер или внедорожник.

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Для примера пробьем KIA Ceed, найденный через агрегатор автомобильных объявлений «Автокод Поиск».

У машины отобразилось сразу несколько проблем.

Сразу отталкивает пункт «Коммерческое использование». Ранее машина работала в компании, а после использовалась как такси. А это большие пробеги, сильный износ и недостаточный уход за автомобилем.

Второй отталкивающий момент – дубликат ПТС, выданный при четырех владельцах. Возможно, оригинал находится в банке, а сам «Киа Сид» числится в залоге.

И еще один повод не связываться с машиной – история лизинга. Если продавец не представит документ о закрытии договора лизинга, регистрация авто в ГИБДД не состоится. В общем, со всех сторон сомнительный вариант – лучше пройти мимо и поискать другое авто.

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Как измерить клиренс автомобиля

Клиренс – это постоянная величина, которую производитель конструктивно рассчитывает и указывает в документах на автомобиль. Покупая подержанное авто, нужно выяснить, что этот параметр соответствует заявленному, то есть дорожный просвет конструктивно не изменен.

Сделать это просто:

Нужно поставить автомобиль на ровную поверхность с твердым покрытием.Визуально определить самую близкую к земле деталь днища авто («юбка» переднего бампера, защита картера, корпус глушителя выхлопной трубы).Сантиметром или обычной рулеткой замерить расстояние от этой точки до дороги.

Важно! Фактический размер дорожного просвета должен соответствовать паспортным данным (допускаются лишь незначительные отклонения не более сантиметра). В противном случае при регистрации могут возникнуть проблемы, так как самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля запрещено.

Как увеличить клиренс автомобиля

Часто автолюбители задумываются над вопросом увеличения дорожного просвета своего автомобиля. Это может быть связано с желанием повысить проходимость, защитить бампер от царапин, а днище машины или выхлопную систему – от повреждений. Есть несколько способов «поднять» клиренс. Как обычно, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Способ 1. Увеличить клиренс за счет колес

Самый простой, быстрый и безопасный способ. Это главный плюс. Чтобы «поднять машину» можно заменить стандартную резину высокопрофильной. Второй вариант – не меняя высоту профиля резины, увеличить радиус дисков.

Увеличение клиренса за счет колес будет соответствовать увеличению радиуса колеса в сборе. Важно предусмотреть безопасность элементов арки (брызговики, «подкрылки», элементы крыла) при максимальном повороте колес после изменения размера.

У этого способа есть и минусы: значительная стоимость дисков и резины, а также угроза нестабильной работы спидометра, систем ABS и ESP.

Способ 2. Установить пружины для увеличения клиренса

Рассмотрим способ установки более высоких пружин подвески вместо стандартных. Способ не слишком затратный. При наличии необходимых инструментов замену можно произвести даже самостоятельно.

Это увеличит дорожный просвет, но изменит центр тяжести и, как следствие, ухудшит управляемость и крен при крутых поворотах. Кроме того, более высокие пружины всегда более жесткие, что скажется на комфорте движения.

Способ 3. Установить проставки для увеличения клиренса

Установка специальных проставок между пружинами и корпусом тоже не относится к дорогостоящему тюнингу и позволяет увеличить размер дорожного просвета. Минусы такого способа – незначительная потеря плавности хода из-за более жесткой работы подвески.

Более значимый минус заключается в том, что замена пружин или установка проставок для изменения клиренса – это самовольное изменение конструкции штатных узлов автомобиля, то есть потеря гарантийного обслуживания (если есть) и возможные проблемы с прохождением техосмотра или регистрацией автомобиля.

Способ 4. Установить баферы

Баферами называют амортизирующие межвитковые подушки-проставки пружин подвески из прозрачного уретана. Этот прочный и упругий материал работает значительно лучше металлических проставок и не соприкасается с кузовом.

Принцип увеличения межвиткового расстояния пружины не так сильно меняет «поведение» машины на дороге и позволяет увеличить клиренс. Главный недостаток определяется высокой ценой и сложностью «подгонки» подушек под некоторые типы пружин.

Нужно ли регистрировать увеличение клиренса в ГИБДД

Любое изменение клиренса автомобиля – уменьшение или увеличение – считается изменением конструкции или характеристики автомобиля. Регистрация таких изменений в ГИБДД обязательна.

Более того, до начала работ нужно получить заключение техэкспертизы о возможности изменения клиренса, зарегистрировать его в ГИБДД и только после этого выполнить работы в специальном автосервисе с соответствующей лицензией.

За самовольное изменение конструкции назначат штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ в размере 500 рублей и потребуют в течение 24 часов устранить нарушение. Иначе грозит запрет на эксплуатацию и снятие с регистрационного учета.

Часто задаваемые вопросы

Какой клиренс у автомобиля считается лучшим?

Основным параметром для определения лучшего клиренса будет модель авто. Просвет в 12-13 см подходит для хэтчбеков, если это седан, то от 14 до 16 см, внедорожники и кроссоверы – от 18 до 20 см, хотя встречается и более высокие показатели.

Какой дорожный просвет оптимален для города?

В городе комфортный дорожный просвет начинается с 13-15 см для хэтчбеков и седанов. Городская эксплуатация кроссоверов удобнее всего при клиренсе 17-19 см. Отклонение от этих цифр на 1 см вполне допустимо.

Что изменится при увеличении дорожного просвета?

Увеличится проходимость, но обратной стороной будет ухудшение аэродинамических показателей.

Автор: Юрий Сащенко