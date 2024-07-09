Пять бюджетных и надежных автомобилей на вторичке

Сейчас на вторичном рынке представлен огромный ассортимент автомобилей — от бюджетных с огромными пробегами до люксовых машин с минимальными значениями на одометре. Профессиональный продавец автомобилей назвал пять моделей, которые можно купить подержанными по цене около 1 млн рублей. При этом машины зарекомендовали себя как надёжные и простые в обслуживании.

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За миллион рублей россияне могут рассчитывать на надёжные автомобили Mazda 6 2009−2011 гг. выпуска. За эту сумму можно купить машину с комфортным салоном, ресурсными двигателем и трансмиссией, а также с неплохим оснащением. «Несмотря на возраст и пробег, Mazda 6 прослужит ещё очень долго», — отмечает перекупщик.

Чуть моложе за миллион рублей продаётся Ford Focus — 2013−2015 гг. выпуска. Эксперт советует остановить свой выбор на версиях с механической коробкой. «Робот» более требователен к обслуживанию.

При своевременном прохождении техосмотра и регулярной замене необходимых расходников и жидкостей, Volkswagen Jetta способна проехать до 400 тыс. км, не доставляя особых хлопот. За миллион рублей на вторичке продаются модели 2010−2013 гг. выпуска. Наименее проблемными экземплярами эксперт назвал версии с «автоматом» и бензиновым двигателем объёмом 1,6 л.

Для повседневного использования подойдёт Skoda Rapid 2013−2016 годов выпуска. Машина отличается высокой надёжностью и неприхотливостью в обслуживании. К преимуществам модели относится хорошее оснащение, удобный салон и вместительный багажник.

Кроме того, за миллион рублей можно приобрести Nissan Tiida 2010−2011 гг. выпуска. Внешне он смотрится довольно просто, но для комфорта водителя и пассажиров он обладает всем необходимым. Наиболее надёжными являются версии с механической коробкой.