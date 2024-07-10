Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за автомобилем летом

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал "Москве 24", что в жаркую погоду нужно особенно тщательно следить за температурой в салоне машины, а также за состоянием кондиционера.

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Также летом перед поездкой нужно проверять в автомобиле уровень антифриза и чистоту радиатора.

Эксперт отмечает, что защитить от перегрева салон поможет, например, тонировка в разрешенных законом пределах. Он добавляет, что лобовое стекло лучше закрыть изнутри специальным отражающим экраном, а сам автомобиль в дневные часы парковать в тени.

Ранее автоэксперт Никита Родионов рассказал "РГ", почему опасно заправлять полный бак бензина в жару. По его словам, есть риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, тогда горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан. Резко возрастают риски пожар.