Жадность уступает дорогу хитрости: ОСАГО внезапно «подобрело» к водителям

Рынок автомобильного страхования скорее мёртв, чем жив — полисы КАСКО практически перестали покупать, с ОСАГО ситуация ненамного лучше. Скидки особо не помогают, хотя сейчас таковые, на удивление, в ходу.

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Поэтому страховое лобби опять вернулось к теме штрафов за отсутствие «автогражданки», народ начали стращать камерами, которые будут выписывать их автоматически. Маловероятно — ситуация в стране к этому как-то не располагает.

Российский союз автостраховщиков (РСА) требует от властей в срочном порядке ввести автоматическую фиксацию водителей, которые передвигаются на транспортных средствах без полисов ОСАГО, и начать выписывать им штрафы. По 800 рублей, но зато каждый день. Инициатива поднять штраф сразу до 5000 рублей провалилась, поэтому коммерсанты хотят брать количеством.

«Необходимость реагирования на ситуацию, когда часть автовладельцев игнорирует обязанность заключать договора ОСАГО, назрела, поэтому есть стремление завершить все подготовительные мероприятия как можно быстрее. Сегодня без страховки ездят примерно 8–9% от 40 млн автомобилистов в России», — вещает президент РСА Евгений Уфимцев.



8-9% — сильно «скорректированная» цифра. Более 25% в среднем по стране и до 100% в ряде регионов, данные показатели уже не раз публиковались. И ведь их, в том числе, озвучивала и сама РСА! «Автогражданка» становится раздражителем №1 у российских водителей, даже растущие цены на топливо их так не злят.

И власти потихоньку начали видоизменять систему, в частности, полис теперь не нужен при регистрации транспортных средств. Тут 8 июля президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля.Около МРЭО ГАИ уже ликвидируются мобильные офисы страховых компаний — продавать полисы ОСАГО будет некому, поэтому расходы «оптимизируют». Собственно, реанимация проекта с камерами является попыткой ответа на означенное выше нововведение. Машины покупаются-продаются очень активно, и процент договоров, заключаемых для регистрации авто, очень велик — около половины всех полисов!

«Недавно мне позвонила мой страховой агент и предложила заранее перезаключить полис ОСАГО с хорошей скидкой. Встретились — да, получилось почти 25%, на ровном месте, была очень удивлена. Разговорились, и та мне поведала, что от начальства пришла «разнарядка» продавать полисы со скидками. Но продавать побольше», — рассказывает москвичка Лариса.



Автор и сам на днях перезаключал договор «автогражданки», и ему тоже внезапно сделали скидку. Не такую большую, но тоже вполне существенную. И объяснили такую щедрость примерно так же.

Правда, продажи всё равно идут так себе, так как народ боится, что это совсем выброшенные на ветер деньги — платить по полисам совсем перестанут. После того, как страховые компании получили возможность считать убытки по так называемым запчастям-«аналогам» выплаты упали до совершенно смехотворных.

Сейчас же, когда поступления средств от новых договоров уменьшились, есть все основания предположить, что выплаты в принципе прекратятся.

Реализовать автоматическую выписку и рассылку штрафов за ОСАГО власти вряд ли решатся — система неизбежно станет безбожно глючить и карать невинных. Что ещё сильней повысит градус напряжённости среди водителей. А на ГАИ никакой надежды нет — инспекторов становится всё меньше.

Пять лет назад в Госавтоинспекции работало около 50 тысяч человек, из них порядка 70% — в ДПС. Сейчас — где-то на 30-40% меньше. Недавно глава МВД Владимир Колокольцев жаловался на катастрофическую нехватку сотрудников полиции, причём ситуация постоянно усугубляется. Участники ДТП часами ждут инспекторов, а регулировщик, разруливающий ситуацию на сложном перекрёстке со сломавшимся светофором, стал вообще исчезающей редкостью.

У сотрудников ГАИ хватает дел и без полисов ОСАГО, их давно уже никто не проверяет. Впрочем, не только поэтому — дорожные полицейские сами прекрасно понимают, что система не работает, и просто не злят народ. Зачем? Люди сейчас нервные…

В такой ситуации вероятность хотя бы раз в год получить означенный штраф в 800 рублей крайне невелика, два-три — практически равна нулю. Поэтому платить около 8000 рублей (средняя стоимость полиса за 2023 год составила более 7800 рублей) за «автогражданку» нет никакого смысла, все это дано уже посчитали «на пальцах». Всё равно при ДТП компания ничего не заплатит и придётся судиться. Экономическая заинтересованность клиентов отсутствует.

Да и риски растут. После начала СВО российские страховые компании потеряли возможность перестраховывать свои риски у зарубежных коллег, всё теперь крутится внутри страны. Создаются перестраховочные «дочки» известных фирм, они как бы работают с головными структурами — видимость порядка есть.

Но именно что видимость, качество резервов российских страховых и перестраховочных компаний откровенно аховое, хотя бы потому, что их просто некуда инвестировать. Надёжных инструментов финансового рынка в РФ нет в принципе, а те, что есть, того и глядит обесценятся до нуля. Остаются только банковские депозиты, но там доходности невеликие.

Пока всё держится на том, что платят всё меньше — за десять месяцев 2023 года процент выплат от сборов снизился с 59% до 50%. За тот же период за счёт удорожания полисов по ОСАГО собрали 239,0 млрд рублей против 193,9 млрд рублей годом ранее. Про этот праздник жизни уже можно забыть, поступления стремительно оскудевают. И уже недалёк тот час, когда баланс не сойдётся. Что тогда?