Эксперт назвал две главные причины перегрева двигателя авто

Двигатель автомобиля может перегреваться из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

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«Перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная — был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан, превышен интервал замены жидкости. Еще одна причина — радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе. Чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. Жидкость уходит, возникает риск закипания двигателя», — сказал Гоман.



По словам эксперта, каждые два-три года необходима промывка радиатора автомобиля. Для данной процедуры необходим разбор передней части машины со снятием бампера. Только так можно извлечь радиатор для промывки. Но крайне редко такую процедуру проводят превентивно. Обычно автовладельцы приезжают на сервис уже с поломками системы и последствиями закипания двигателя. Чаще всего система охлаждения дает сбой именно в жару, поскольку серьезно возрастает нагрузка.

Во многих современных автомобилях помимо радиатора охлаждения двигателя, в котором находится антифриз, предусмотрены дополнительные радиаторы. Это могут быть теплообменники, радиаторы масляные — интеркулеры для системы охлаждения турбины, блока и других элементов. Неисправность любого из этих элементов может стать причиной нарушения теплообмена и как следствие перегрева мотора, пояснил специалист.