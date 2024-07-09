В России упал спрос на люксовые машины

В России упали продажи автомобилей класса люкс. По итогам июня нынешнего года по всей стране было куплено только 37 таких машин, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные о регистрациях АО «Паспорт промышленный консалтинг». Разницы с маем почти нет: тогда россияне приобрели на один дорогой автомобиль больше. А вот по сравнению с июнем прошлого года падение существенное — на 14 процентов. В июне 2023-го было реализовано 43 люксовых авто.

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Лидером сегмента люксовых машин в июне стала Lamborghini: за месяц россияне купили 12 автомобилей этой марки. Второе место заняла Bentley с 10 реализованными экземплярами, третье — Rolls-Royce с шестью. Далее следуют Ferrari, на автомобилях которой остановили выбор четыре покупателя, Maserati и Aston Martin с тремя и двумя проданными машинами соответственно.

Что касается моделей, то первенство принадлежит драйверу продаж Lamborghini — кроссоверу Urus. Его купили девять жителей РФ. Также в топ-3 попали Bentley Continental GT и Rolls-Royce Cullinan, проданные в количестве пяти и четырех штук соответственно.

Несмотря на то что в мае и июне продажи «люкса» просели, в целом за полугодие спрос на дорогие машины вырос, отмечают аналитики. С января по июнь объем рынка составил 267 автомобилей — на 17 процентов больше, чем за тот же период 2023 года.

То же можно сказать про авторынок в целом: за первые шесть месяцев нынешнего года россияне купили 844 550 новых машин, что на 63 процента больше результата первого полугодия 2023-го. Самой продаваемой легковушкой остается Lada Granta, за ней идет Lada Vesta, а замыкает тройку китайский Haval Jolion.