Эксперты назвали бесполезными теплозащитные экраны на лобовое стекло

Эксперты ADAC выяснили, насколько полезен теплозащитныей экран на лобовое стекло. Согласно исследованию ADAC, автомобиль очень быстро нагревается под открытым небом: если окружающий воздух прогрелся до 30 градусов, внутри машины температура достигнет 57 градусов Цельсия. И это — в течение всего лишь часа.

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Согласно проведённым тестам, популярные теплозащитные экраны на лобовое стекло, которые представляют собой фольгированную плёнку, оказались почти бесполезны: шторка лишь немного снизила температуру.

Гораздо лучший результат показала универсальная накидка из нетканого материала, края которой защемляются передними дверьми машины. С ней салон нагрелся до 45 градусов Цельсия.

А самый эффективный вариант — это полноразмерный чехол-тент, который закрывает кузов целиком. Благодаря нему температура внутри автомобиля не поднималась выше 43 градусов.

Между тем, эксперь объяснил, как быстро охладить салон автомобиля, но не заболеть самому. Врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева дала несколько полезных рекомендаций.