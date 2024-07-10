В России уменьшились выбросы в атмосферу от предприятий и транспорта

Предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22 млн тонн загрязняющих веществ. Выбросы предприятий и транспорта в России за 2023 год составили 22 млн тонн. Этот показатель меньше на 1% или на 229,2 тыс. тонн меньше, чем годом ранее, — говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Это самый низкий показатель за последние пять лет, несмотря на рост промышленного производства. На каждого жителя России в среднем пришлось 150,2 кг вредных веществ в атмосфере.

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Существеннее всего выбросы сократились в Ненецком автономном округе (22,7%), Волгоградской области (15,9%) и Ямало-Ненецком автономном округе (14,5%). А также в Курганской области, Чувашии, Кемеровской, Тюменской, Оренбургской, Самарской областях и в Алтайском крае.

А вот увеличились выбросы загрязняющих веществ в Калужской (+44,7%), Сахалинской (+28,4%) областях и в Республике Марий Эл (+23,7%). А также в Республике Алтай, Крыму, Пензенской области, Республике Тыва, Ярославской, Тамбовской и Мурманской областях.

Глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова отметила, что в России растёт индустриальная активность. За прошлый год промышленное производство выросло на 3,5%. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата в 2023 году российский бизнес потратил 271,5 млрд рублей, что на 17,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, вредное воздействие на атмосферу снизилось на 1%.

На предприятия пришлось 16,95 млн тонн вредных выбросов, а на автомобильные выхлопы — 4,88 млн тонн. На железнодорожный транспорт пришлось 147,8 тыс. тонн. Суммарный объем выбросов снизился по сравнению с предыдущим 2022 годом на 1%, с 22,2 млн тонн до 21,98 млн тонн. И это рекордно низкое значение за последние пять лет.

В Москве за 2023 год стационарными и передвижными источниками было выброшено в воздух 383,3 тыс. тонн загрязняющих веществ (18-е место среди регионов, 1,7% от общероссийских выбросов). В Санкт-Петербурге почти вдвое меньше — 208,5 тыс. тонн (32-е место, 0,9%). За большую часть выбросов в двух столицах отвечает транспорт: в Москве — 84%, в Петербурге — 68%.