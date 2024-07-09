Рассказываем о движении по кольцу за рубежом и почему их правила сложнее

Никак не можете усвоить правила проезда круговых перекрестков, которые действуют в России? Посмотрите, как устроено движение по кольцу за рубежом – и, возможно, вам покажется, что у нас все организовано не так уж плохо. Особенно для тех, кто еще не полностью освоился на дороге и старается свести маневрирование и перестроения к минимуму.

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Круговые перекрестки, или просто кольца – всегда зона повышенного риска ДТП. И если вы думаете, что в этом виновата организация движения на кольцах, то скорее всего вы не знакомы с тем, как круговое движение устроено в других странах.

В России правила последовательно упрощались, чтобы свести к минимуму разночтения и спорные ситуации. А где-то ПДД в части проезда круговых перекрестков куда более объемные. Достаточно взглянуть на несколько примеров, чтобы в этом убедиться.

Великобритания имеет не только левостороннее движение, но и собственные правила проезда кольца, подробно описанные в разделах 184-190 местных ПДД. И сложности там начинаются уже на подъезде к кольцу: если дорога имеет более одной полосы движения, водителю нужно заблаговременно занять правильную полосу и подать правильный сигнал поворотником.

Как их определить? Для этого нужно знать правила проезда кольца и заранее понимать, на каком съезде вам нужно съехать. Если вы съезжаете на первом или втором съезде (то есть, движетесь налево или прямо), то нужно въезжать на кольцо в крайней левой полосе. От этого зависит и использование поворотника: если вы съезжаете налево, то при подъезде к кольцу нужно включить левый поворотник. А если прямо, на втором съезде, то никакой поворотник включать на подъезде не нужно, зато нужно включить левый поворотник после проезда первого съезда.

Если же вы планируете съехать на третьем или четвертом съезде (то есть, повернуть направо или развернуться на кольце), то въезжать на кольцо нужно строго с правого ряда и на внутренний же правый ряд. А вот съехать с кольца можно в любой ряд: хоть в крайний левый, хоть в правый. И съезжать тоже можно не только с внешнего, но и с внутреннего ряда. Поворотники тоже адаптированы под этот сценарий: при подъезде к кольцу нужно включить правый поворотник, а перед нужным съездом – левый.

В США правила дорожного движения регламентируются штатами по отдельности, но ключевые принципы, само собой, не различаются, чтобы не создавать путаницы при перемещении по стране. Поэтому можно ознакомиться с правилами на сайте отдельно взятого DMV (Department of Motor Vehicles, Департамента транспорта) в отдельно взятом штате и спроецировать это на всю страну. Как же ездят по кольцу американцы?

Тоже по-своему. Во-первых, здесь четко прописано требование включать поворотник при перестроении на кольце. То есть, если водитель движется по внутреннему ряду, правый поворотник может означать перестроение. Но не только! Ведь съезжать с кольца здесь тоже разрешено с любой полосы. Правила здесь вообще довольно расслабленные. Если вам нужно съехать на первом съезде (то есть, повернуть направо), нужно занять правую полосу, въехать на правую полосу и съехать с кольца в крайнюю правую полосу – тут все просто. А вот дальше начинаются особенности. Если вам нужно съехать на втором съезде (то есть проехать на кольце прямо), то въезжать на кольцо можно с любой полосы – и съезжать с кольца в ту же полосу, по которой вы въехали. То есть, если вы заехали в правом ряду, то и съезжать с кольца нужно в правый, а если въехали в левом, то покидать кольцо нужно с внутреннего ряда. Ну а если вам нужно съехать с кольца на третьем или четвертом съезде (то есть, повернуть на кольце налево или развернуться), то въезжать надо в левый, внутренний ряд, и съезжать с кольца с того же внутреннего ряда и в левый ряд.

Снова переносимся на левосторонние дороги – теперь австралийские. И здесь в ПДД все тоже по-своему – частично по-американски, а частично по-английски. Во-первых, английский принцип разделения кольца на две части по осевой линии, разделяющей левую и правую полосы движения, здесь закреплен официально понятием «halfway», то есть «половина» или «полпути». Пункт 110 оговаривает, что водитель съезжает с кольца «на полпути», если он съезжает на дорогу, которая расположена прямо или почти прямо относительно той, с которой он въехал на кольцо. Относительно этого «полпути» и оговариваются правила проезда кольца.

Если водитель съезжает с кольца менее чем на полпути, то въезжать на него он должен с левого ряда и съезжать в тот же левый ряд. Если водитель хочет съехать с кольца, проехав более полпути, то въезжать на круг он обязан с правого ряда и покидать кольцо с того же внутреннего, правого ряда. Ну а если водитель планирует съехать с круга ровно на полпути, то он может въехать на кольцо с любого ряда и съехать с него в том же ряду: то есть, как с внешнего, так и с внутреннего.

Заботливые австралийцы даже предусмотрели иллюстрации для движения по кольцам, имеющим меньше и больше четырех съездов. И хотя правила движения по ним в целом понятны, все равно не совсем ясно, почему на пятиконечном кольце второй съезд считается более «прямым», чем третий, расположенный ровно под тем же углом относительно въездной дороги. Впрочем, правила нужны, чтобы их соблюдать, а не обсуждать.

Зато в австралийских правила более четко, чем в английских, оговорено применение поворотников. Включать их нужно не только при съезде с кольца: пункт 117 указывает, что при движении по кольцу водитель обязан включать поворотники при перестроении из внутреннего ряда на внешний и наоборот.

«Так у нас все то же самое» – скажут некоторые, «разве что съезжать с кольца можно только с внешней полосы, но въезжаю я при развороте все равно с левой полосы на внутреннюю левую – так какая разница». Разницу сильнее всего ощущают те, кто недавно получил права и осваивают движение по дорогам. У таких водителей прочнее всего работает принцип «держись правее»: они движутся в правой полосе, избегают перестроений и лишних маневров.

Российские правила проезда кольца максимально лояльны для новичка: въезжай на правую полосу, двигайся по ней до нужного съезда и выезжай с кольца, когда нужно. При этом ты всегда понимаешь, что ничего не нарушаешь и движешься прогнозируемо для всех остальных водителей, знающих и соблюдающих правила. То же самое касается ситуации, когда водитель движется по незнакомой для него дороге и не знает точно, на каком съезде ему нужно покинуть кольцо. Не уверен – оставайся снаружи, и съехать можно будет без лишних проблем.

Зарубежная же система двойственна. С одной стороны, она упрощает правила съезда и тем самым немного ускоряет движение: если съезжать можно с внутренней полосы, то, например, при движении прямо в Австралии и двигаться можно в два ряда. Но с другой стороны, зарубежные правила ощутимо усложняют жизнь для новичков и тех, кто не может спланировать маневр на кольце заранее. Новичок вынужден перестраиваться как минимум один раз – для въезда на кольцо с нужной полосы, а фактически даже дважды, если учитывать перестроение на кольце для съезда.

Дополнительной путаницы придают поворотники: если в РФ правый поворотник у автомобиля на внутренней полосе будет означать перестроение на внешнее кольцо, то на английском кольце левый поворотник, включенный при перестроении еще до приближения к нужному съезду, может ввести в заблуждение: окружающие решат, что водитель собирается съехать с внутренней полосы кольца. То есть, перестраиваться фактически нужно без поворотника, а включать его строго перед тем съездом, на котором планируется покинуть кольцо. Насколько просто это будет для новичков – вопрос риторический. Ну и те, кто не знает заранее, какой съезд им нужен, тоже оказываются в затруднительном положении. Нельзя просто ехать по внешней стороне кольца дальше второго съезда (он же проезд прямо), иначе можно подрезать тех, кто будет съезжать с внутренней полосы. Ну и как будет толковаться ДТП во всех этих ситуациях – еще один большой вопрос.

Впрочем, если посмотреть видеозаписи с регистраторов с типовыми ДТП на кольце в России, то вопросов будет не меньше. У нас по дорогам, судя по всему, вперемешку ездят и англичане, и американцы, и австралийцы, и российские ПДД явно даются им непросто.