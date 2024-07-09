Почему китайские автомобили в России стоят в несколько раз дороже

По словам экспертов, причина это заключается сразу во множестве факторов. Об этом сообщил президент ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин. Эксперт заявил, что в подавляющем большинстве случаев конечная цена на китайские автомобили увеличивается в два и более раза. Одним из факторов специалист назвал перегруженность железнодорожной сети и логистики в целом.

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В качестве примера эксперт привел ситуацию с Jetta VA3 в возрасте от одного до трех лет, которую приобретают на юрлицо. Стоимость модели в Китае начинается от 74 074 юаней (около миллиона рублей). В России приобрести автомобиль можно минимум за 2,3 миллиона рублей.

Подщеколдин заявил, что к изначальной стоимости машины прибавляется утильсбор в размере 300 000 рублей, таможенная пошлина около 150 000 рублей, а также НДС 230 000 рублей, акциз в шесть тысяч рублей и СБКТС в размере 32 000 рублей. Кроме того, в финальную цену входят расходы по доставке, которые составят около 240 000 рублей, а также маржа дистрибьютора и дилера в размере 153 000 и 204 000 рублей, соответственно.

В результате дилеры зарабатывают около ста тысяч рублей «чистыми» после вычета налогов. Остальная сумма складывается из-за многочисленных сборов и пошлин.

В конце мая эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего перепродаются в России. Примечательно, что первые места заняли модели, которые официально не доступны в нашей стране.