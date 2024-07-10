Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили в 2024 году

За первую половинe года россияне потратили на покупку автомобилей около 6,9 млрд. Соответствующую статистику привел президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции. По словам эксперта, с января по июнь за новые машины россияне заплатили 2,59 миллиарда рублей, что составило 37 процентов из общего числа покупок. Остальные сделки пришлись на транспортные средства с пробегом.

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Подщеколдин ожидает, что к концу года автомобильный рынок в России вырастет до 15 триллионов рублей. В прошлом году этот показатель составил 12,64 триллиона рублей. При этом только 3,37 миллиарда рублей, или 27 процентов, пришлись на новые машины.

Так же эксперт отметил, что в стране наблюдается снижение покупательской способности. В то же время стоимость автомобилей неуклонно продолжает расти.

В прошлом месяце стали известны траты россиян на покупку новых машин в мае. По данным «Автостат», жители страны потратили на 73 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.