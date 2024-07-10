Автоэксперт Подщеколдин: новые авто в РФ в среднем подорожали на 46%

Президент РОАД Алексей Подщеколдин называл проблему огромной и угрожающей российскому автомобильному рынку. Он привёл в пример собственную компанию, которая вот уже два месяца пытается провести платежи, но средства или возвращаются, или зависают. Проблема хоть и новая, но массовая.

На данный момент ситуация выглядит так: в России работают всего четыре китайских банка, а в Китае — только один российский, ВТБ. Денежные средства с российской стороны поступают в Китай, там их движение приостанавливается.

Чтобы наконец разрешить эту проблему, нужны комплексные решения — внедрение новых платежных систем, доступных для расчетов между Россией и Китаем, расширение отделений китайских банков в России и российских в Китае. Если не начать уже сейчас принимать меры, то это скажется на сокращении поставок новых автомобилей в страну и их серьёзном удорожании.

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Накануне президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказал об особенностях ценообразования китайских автомобилей на российском рынке. По его словам, итоговая стоимость транспортных средств может различаться в два и более раза. Серьёзная разница обусловлена не жадностью продавцов, а различными сборами и налогами.