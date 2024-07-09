Грузовики Shacman станут еще популярнее среди перевозчиков

По итогам января-июня 2024-го марка Shacman продадала на российском рынке 6779 новых машин — это третий результат среди марок, торгующих тяжёлым комтрансом. Между тем, в компании нашли способ, чтобы сделать технику этой марки ещё более востребованной.

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На Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» компания Sinoway Group, что является официальным дилером Shacman на территории РФ, и компания «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

С этого момента Sinoway Group сможет предложить клиентам удобную финансовую схему приобретения грузовых автомобилей по системе лизинга. Это могут быть любые грузовики Shacman, а также шасси со специальными надстройками.

По условиям программы, авансовый платеж составляет от 0%, срок финансирования — до пяти лет. Отдельно отмечается, что сделку можно оформить дистанционно, без посещения офиса.

Между тем, в России стартуют продажи китайских грузовиков Forland. В июле «МБ Рус» начнёт предлагать клиентам базовые шасси, а осенью появятся машины, оборудованные разнообразными надстройками.