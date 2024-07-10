Водителей оштрафовали на 280 тысяч за парковку у помойки

Сумм штрафов за парковку у мусорных баков в Подмосковье составила 280 тысяч. На территории Московской области водителей, которые паркуются около баков с отходами и перекрывают доступ мусоровозам, начали привлекать к ответственности. Только в июне 2024 года нарушителей оштрафовали на общую сумму 280 тысяч рублей.

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Чаще всего игнорировали требования парковки автомобилисты Одинцовского городского округа — их оштрафовали н 75 тысяч рублей. Кроме того, в тройку лидеров вошли Ленинский округ и Красногорск.

Уточняется, что пожаловаться на нарушителей могут как граждане, как и водители мусоровозов через приложение «Добродел». Для этого нужно зайти в раздел «Народный инспектор».

«Для контроля за своевременным вывозом ТКО с контейнерных площадок в регионе разработана система оперативной обработки информации. Водитель мусоровоза делает фотофиксацию причины затруднённого проезда и направляет информацию в чат-бот и мобильное приложение. После чего муниципальный ЦУР оперативно принимает меры: выкатить контейнеры к мусоровозу, изменить график вывоза отходов, рекомендовать регоператору использовать малогабаритную спецтехнику или переместить автомобиль нарушителя. Наши инспекторы отслеживают скорость и качество устранения помех», — отметил глава регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.



В ведомстве также напомнили, что за несоблюдение требований парковки рядом с контейнерными площадками предусмотрена административная ответственность.