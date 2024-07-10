Транспорт и топливо в России будут дорожать ежегодно

Автомобили, мотоциклы и топливо будут дорожать в РФ ежегодно. Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие увеличение ставок акцизов на 4% ежегодно в течение трёх лет. Под действие нового закона попадает двухколёсная техника, легковые машины, моторное топливо и масла.

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Предполагается, что акциз на бензин пятого класса на 2025 год составит 15 755 рублей за тонну, на 2026 год — 16 385 рублей, на 2027 — 17 040 рублей. Ставки на бензин более низкого класс составят 16 185, 16 832 и 17 505 рублей соответственно, на дизель — 10 915, 11 352 и 11 806 рублей.

Акциз для легковых автомобилей с моторами от 90 до 150 лошадиных сил составит 61 рубля за силу в 2025 году, 63 рубля в 2026 и 66 рублей в 2027 году, до 200 лошадиных сил — 583, 606 и 630 рублей соответственно, до 300 сил — 955, 993 и 1033 рублей. Предусмотрено повышение ставок и для более мощных машин.

Что касается мотоциклов, то акцизы поднимаются только на технику с двигателями мощнее 150 лошадиных сил. В 2025 году он составит 583 рубля за одну силу, в 2026 — 606 рублей, в 2027 — 630 рублей.

Ранее эксперт объяснил двукратную разницу цен на машины в Китае и РФ. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал об особенностях ценообразования китайских автомобилей на российском рынке. По его словам, итоговая стоимость транспортных средств может различаться в два и более раза.