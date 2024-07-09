Российские машины стали чаще угонять

Отечественные машины с 2023 года стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России, хотя общее количество угонов сокращается. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что, по его данным, в 2019 году угнали около 4 тысяч автомобилей, а в прошлом — не более 700. При этом в 2023-м российских машин угнали 147, а за первую половину этого года — уже почти 140.

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Член совета директоров группы содействия «Дельта», занимающейся урегулированием страховых случаев, Глеб Виленский считает, что все угоняемые российские машины идут на запчасти:

— Тут все очевидно: такие автомобили из бюджетного сегмента угоняют только на разборку, на запчасти. Повышение спроса на такие угнанные машины определяется исключительно недостатком запчастей в продаже. Как только этот дефицит компенсируется производством или зарубежными поставками, доля угона отечественных машин опять снизится.

— Где чаще это может происходить? Это все-таки большие города или периферия?

— Я думаю, что здесь под угрозой в первую очередь средние и небольшие города просто по той причине, что доля отечественных автомобилей выше именно в этих местностях. В таких крупных городах-миллионниках, как Москва и Питер, российских машин не так много в процентном отношении.

Снижение общего числа угоняемых транспортных средств подтверждают и данные МВД. Однако цифры там гораздо выше, поскольку страховщики считают только застрахованные машины, а полиция собирает статистику по всем.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что причину увеличившегося угона российских машин нужно искать в подробностях, которые страховщики не приводят:

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

«Такие наши автомобили угоняли. Более свежие или совсем старые угонять, наверное, бессмысленно, только если побаловаться. Если угонять Vesta, свежие Granta, XRAY, если мы про исконно отечественные автомобили говорим — Lada, наверное, есть смысл, потому что сейчас действительно все подорожало и на некоторые машины даже отечественного производства не всегда можно найти запчасти, из-за чего и стонут дилеры, которые зачастую не могут отремонтировать машину в установленный по законодательству срок. Поэтому все может быть. Но надо смотреть структуру. Опять же, может быть под отечественными подразумеваются автомобили просто российского производства — туда могут попадать тогда, наверное, и Hyundai, и Kia, которые выпускались в России еще некоторое время назад, и Renault, и Volkswagen, и Skoda. Поэтому, мне кажется, надо пытаться выяснить, что там на самом деле происходит с этой статистикой».



По данным страховщиков, которые публиковал Autonews в начале июля, самыми угоняемыми в этом году стали автомобили ВАЗ. Общая доля этих машин занимает в антирейтинге 60%, при этом основная часть у марки Vesta. Второе и третье места делят бренды Kia и Hyundai. В прошлом году статистику автоугонов возглавляли Toyota и Kia.