Эксперт назвал слабые места минивэна Nissan Serena с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный минивэн Nissan Serena за 2,5 млн рублей.

© Газета.Ru

Так, по его словам, за 2,5 млн рублей это будет автомобиль 2016–2022 годов выпуска. Машина в стандартных исполнениях имеет семь или шесть мест. Есть две версии: S-Hybrid (мягкий гибрид) и e-Power (последовательный гибрид).

«В версии S-Hybrid работает атмосферный мотор (150 л. с.). Двигатель благополучный, но впрыск у него прямой, и японские его настройки подразумевают применение бензина АИ-98. Выдерживает он и АИ-92, но в этом случае неизбежны быстрая закоксовка и прогрессирующий масложор. У последовательного гибрида тяговую батарею заряжает трехцилиндровый атмосферный двигатель 1.2 (84 л. с.) с распределенным впрыском. Спокойный агрегат без особых проблем, нормально воспринимает АИ-92 и служит до 250 тыс. километров», — сказал эксперт.



Из минусов минивэна Зиновьев отметил слабую подвеску, которая служит 120 тыс. километров, маленький дорожный просвет и отсутствие полноценного запасного колеса. Вместо него предусмотрен ремкомплект.

До этого эксперты журнала «За рулем» протестировали кроссовер Citroen C5 Aircross, который собирается на заводе в Калуге, и выделили основные плюсы и минусы автомобиля.

Среди плюсов автомобиля отмечена хорошая управляемость, в том числе настройки усилителя рулевого управления, в сочетании с хорошей плавностью хода. Еще одним достоинством Citroen C5 Aircross стала проработанная эргономика салона и высокая посадка. Также автомобиль продемонстрировал хорошие динамические характеристики благодаря силовой установке с турбомотором 1.6 мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin.

Среди недостатков машины издание отмечает тесноту на заднем сиденье и медиасистему, которая по дизайну и функциональности уступает головным устройствам автомобилей китайских марок-конкурентов.