Названы 6 лучших японских внедорожников

Самые способные японские внедорожники. Сейчас нет ни одного другого сегмента, кроме SUV, в котором есть такой же огромный выбор и разнообразие моделей. Спрос на кроссоверы и внедорожники продолжает расти, поэтому автопроизводители наращивают производство уже существующих моделей, а также выводят новые автомобили на рынок. Основные японские бренды оказались впереди многих своих конкурентов. И лучше всего у японцев получается создавать надёжные и способные внедорожники.

Nissan Pathfinder

Это среднеразмерный SUV, но он предлагает просторный салон в сочетании с универсальными характеристиками. Pathfinder оснащается восемью сиденьями, что делает его отличным выбором. В базе внедорожник предлагается с передним приводом. А вот полноприводный вариант отлично справляется почти с любым бездорожьем. Стандартный 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель выдаёт 284 л.с. Автомобиль оснащён дифференциалом ограниченного скольжения с тормозным механизмом. На выбор доступны режимы вождения «грязь/колея», «снег» и «песок» — Pathfinder может легко адаптироваться к меняющимся условиям.

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Mitsubishi Outlander

Бренд Mitsubishi безоговорочно уважаем во всём мире. Outlander 2024 года — самая дорогая модель японского производителя. Под капотом установлен 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель, выдающий 181 л.с. В базе внедорожник оснащается передним приводом. В качестве опции предлагается фирменная система Super All-Wheel Control, которая, действительно, важна, если планируются выезды на природу. Система выбора режимов движений включается в себя езду по асфальту, гравию, снегу и грязи. Кроме того, предназначен особый режим для бездорожья.

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Toyota RAV4 TRD Off-Road

Toyota занимает лидирующие позиции практически во всех сегментах, в которых представлена. Японский производитель предлагает одну из самых обширных линеек внедорожников, а RAV4 — один из самых продаваемых.

Внедорожная версия TRD Off-Road выводит среднеразмерный внедорожник на новый уровень. В нём есть всё необходимое для внедорожных приключений: настроенная подвеска с особыми стойками стабилизатора, динамическая векторизация крутящего момента, полный привод и режим Multi-Terrain, который позволяет выбрать между режимами вождения по грязи, песку, камням и снегу.

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Toyota 4Runner TRD Pro

Модель 4Runner уже давно стала одним из лучших внедорожников на рынке, особенно в версии TRD Pro с полным приводом. Двигатель остаётся неизменным во всех комплектациях, но в TRD Pro появляются дополнительные эксклюзивные функции: режим выбора движения Multi-Terrain Select, блокировка заднего дифференциала, Crawl Control, а также передняя и задняя подвески, настроенные специально для оффроуда.

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Toyota Land Cruiser

Land Cruiser занимает флагманскую позицию в модельном ряду Toyota. Это баланс производительности, внедорожных характеристик и роскоши. Несмотря на больший акцент на премиальность, Land Cruiser остаётся настоящим внедорожником.

Новое поколение получило гибридную силовую установку, которая использует электромотор в паре с турбированной 2,4-литровой рядной «четвёркой». Совокупная мощность составляет 326 л.с.

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Lexus GX 550 Overtrail

Премиальный бренд от Toyota предлагает модель GX в трёх комплектациях. Версия GX 550 Overtrail позволяет получить максимум от полноразмерного внедорожника. В том числе на бездорожье.

Все модели Lexus GX 2024 года оснащаются одним и тем же 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 349 л.с. Однако версия 550 Overtrail дополнена «умной» динамической подвеской с газонаполненными амортизаторами и уникальными стойками стабилизатора.