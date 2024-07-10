Польша ввела серьезные ограничения на въезд для россиян

Польша ввела новые запреты для граждан Белоруссии и России. Наиболее чувствительный запрет касается проезда на автомобиле по доверенности. Хозяин машины должен ехать на этой машине, притом невозможно, где зарегистрировано транспортное средство: в Белоруссии, России или Европе.

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Также появились проблемы со въездом автомобилей, которые числятся за юридическими лицами. Это также касается лизинговых автомобилей, которые, как известно, являются собственностью лизингодателя.

Что удивительно, но Польша готовится запустить скоростную дорогу до белорусской границы. Во всяком случае, строительство скоростной четырёхполосной автомагистрали S19 «Белосток — Кузница» набирает обороты.

Между тем, в Белоруссии выстроились очереди за недорогими универсалами Lada Vesta. Как рассказал редакции Quto один из белорусских дилеров марки Lada, в стране возник ажиотажный спрос на флагманскую пятидверку.