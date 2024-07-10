Названы пять расходников, которые забывают менять в срок

Производить замену любых видов "расходников" необходимо своевременно, в соответствии с рекомендациями производителя. Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов перечислил "Российской газете" топ-5 расходных материалов, о которых нельзя ни в ком случае забывать.

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"Среди расходников, регулярная замена которых имеет решающее значение для поддержания работоспособности и безопасности автомобиля, можно назвать, в частности, моторное масло.

Если не менять его вовремя, либо приобретать некачественный продукт, автовладелец рискует в будущем получить целый комплекс проблем - таких, как повышенный износ, трудности с его запуском и даже повреждение мотора.

Второй наиболее ответственный расходник, требующий регулярной замены - масляный фильтр. Засоренный и отработавший свой ресурс масляный фильтр не способен эффективно удалять загрязняющие вещества из моторного масла, что также приводит к повышенному износу и повреждению двигателя.

В этот же ряд расходных материалов стоит отнести и топливный фильтр: если он "забит", поток топлива к двигателю будет ограничен, что, как минимум, приведет к проблемам с запуском и снижению мощности.

Четвертый важный расходник - свечи зажигания. Если они изношены, это также негативно отразится на моторе, приводя к затрудненному запуску, неровной работе и опять же снижению мощности.

В-пятых, не стоит забывать и о регулярной замене тормозной жидкости. Старая или загрязненная может привести к уменьшению эффективности торможения, чаще всего меняется по регламенту 1 раз в 2 года", - отметил специалист.

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