Кроссовер Jaecoo J7 подешевел почти на 200 тысяч рублей

Jaecoo J7 стал доступнее для россиян с осени 2023 года. Первенец суббренда Chery появился на российском рынке осенью 2023 года и стоил от 3 339 900 рублей без учета скидок. Теперь же базовая комплектация Lifestyle оценивается в 3 149 900 рублей — на 190 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Снизилась цена и трех более дорогих исполнений: Ultimate стоит 3 399 900 рублей (-150 000), Active и Supreme — 3 479 900 (-130 тысячи) и 3 709 900 (-40 000) рублей соответственно.

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В прайс-листе на сайте Jaecoo все еще присутствуют J7 образца 2023 года, стоимость которых осталась такой же, как на старте. Однако дилеры говорят, что таких кроссоверов уже нет в наличии, и заказать их тоже нельзя.

Бренд Jaecoo — очередной в портфеле китайской Chery — появился в России в сентябре прошлого года с кроссовером J7. Относительно компактный SUV предлагается с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил (276 Нм крутящего момента), который работает в паре с семидиапазонным «роботом». Привод может быть передним либо полным.

Сейчас в российской линейке Jaecoo есть и чуть более крупный J8, который появился в апреле 2024 года. За соперника Geely Monjaro с двигателем 2.0 на 249 сил просят от 4 399 000 рублей (со скидками — 3 999 000).

Недавно Chery зарегистрировала в России товарный знак для новинки — кроссовера со следующим по порядку номером J9. Появление унифицированного с Chery Tiggo 9 вседорожника с двухлитровым мотором и полным приводом анонсировали еще осенью прошлого года.