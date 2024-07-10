Водителей будут лишать прав до полутора лет за скрытые автономера

Водительских прав будут лишать на срок до полутора лет за управление транспортным средством со скрытыми государственными номерами. Предложенные правительством поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 10 июля.

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Предлагается выделить ответственность за управление транспортным средством, на котором установлено скрывающее номер устройство, в отдельную часть статьи статьи 12.2 КоАП. Такое нарушение повлечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройства.

Кроме того, предлагается лишать прав на срок до полутора лет в случае повторного управления транспортным средством без номеров.

По оценке эксперта Народного фронта Петра Шкуматова, предлагаемое наказание - заслуженное и соразмерное.

"Однако формулировки статьи могут привести к тому, что к ответственности будут привлекать обычных автовладельцев, использующих простые адаптеры для крепления номеров. Практически любой автомобиль имеет бампер, особенно передний, кривой формы. Для таких автомобилей выпускаются специальные адаптеры, позволяющие крепить плоский номерной знак к изогнутому бамперу", - отметил Шкуматов.



По его мнению, необходимо уточнить в формулировке, что под устройствами, позволяющими видоизменить или скрыть номера, понимаются только те, которые делают это во время движения транспортного средства.