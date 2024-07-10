Выплаты по ОСАГО при ДТП: список документов, сроки обращения в страховую

Возместить ущерб потерпевшему при ДТП обязана виновная сторона. Если виновник застрахован по ОСАГО, возмещением урона будет заниматься его страховая фирма.

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Как действовать при ДТП по ОСАГО, чтобы получить страховку? Какие максимальные выплаты при ДТП можно получить по автогражданке? Какие документы нужно направить в страховую после происшествия? Ответы – в нашем материале.

Что делать при ДТП по ОСАГО

Чтобы получить страховые выплаты после ДТП, пострадавший должен выполнить три шага.

Шаг 1. Сообщить своей страховой компании о произошедшей аварии

Это можно сделать через е-мейл или при личном обращении в офис страховщика. Так компания узнает о страховом случае. Им признается происшествие, в результате которого автовладелец повредил свое или чужое ТС, нанес урон здоровью людей или грузу. В случае с ОСАГО страховой является ситуация, когда причиняется вред другому владельцу автогражданки.

Страховщики могут сами связаться со страховой фирмой виновной стороны, тогда возмещение урона будет считаться прямым.

Такое возможно при двух условиях:

оба автомобилиста застрахованы по ОСАГО;

пострадали только машины.

Если в аварии пострадали люди или был нанесен вред имущественным ценностям, а у виновной стороны нет полиса автогражданки, следует обратиться в РСА.

Шаг 2. Оформить аварию и предоставить страховщикам документы и машину к осмотру

Авария может быть оформлена самостоятельно по европротоколу или с участием ГАИ.

Европротокол составляется в следующих случаях:

если в аварии отсутствуют пострадавшие;

если участники происшествия не имеют разногласий (при разногласиях сумма выплаты не превысит 100 тыс. рублей);

если в происшествии участвовали две машины.

В более серьезных ситуациях оформление аварии происходит через автоинспекторов.

Как только ДТП будет оформлено, можно переходить к передаче документов в страховую компанию. При наличии европротокола оба автомобилиста обращаются к своим страховщикам, после чего страховая компания виновной стороны занимается разбирательствами и выплатами.

Про список документов, которые потребуются для получения компенсации, расскажем далее.

Шаг 3. Дождаться, когда страховая фирма проверит бумаги, а эксперт страховщика установит размер ущерба

После того, как страховая признает происшествие страховым случаем, эксперт фирмы оценит урон, нанесенный автомобилю. Если вы не доверяете такому специалисту, можно поучаствовать в независимой экспертизе и после всех проверок сравнить результаты. В случае несоответствия страховой суммы можно оспорить оценку «заинтересованного» эксперта и обратиться в суд.

Срок обращения в страховую после ДТП

Потерпевший должен обратиться за компенсацией ущерба по полису автогражданки в течение пяти суток с момента ДТП. Если он нарушит сроки, процесс получения выплат может затянуться, при этом страховщики все равно обязаны принять обращение.

Иногда заявление на компенсацию подается в срок, а пакет документов передается чуть позже.

Такое бывает, если пострадавший:

собирает справки о состоянии здоровья и необходимом лечении;

оформляет группу инвалидности;

не может подать заявление, так как происшествие произошло не в городе проживания.

Страховая компания может пойти навстречу потерпевшему и продлить срок обращения. Если организация откажется принимать документы по истечении пяти дней, пострадавшей стороне придется обратиться в РСА или судебные инстанции.

Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО

Согласно закону «Об ОСАГО», страховая фирма может компенсировать ущерб одним из двух способов:

Денежное возмещение.

В этом случае необходимые для ремонта средства перечисляются пострадавшему на счет, он сам закупает запчасти и ремонтирует авто.

Восстановительный ремонт.

Страховщик направляет авто на ремонт в сервис, с которым официально сотрудничает. Деньги переводятся не пострадавшему, а сотрудникам автомастерской, которая производит восстановительные работы.

Страховая фирма сама решает, каким способом возместить убытки потерпевшей стороне.

Размер выплаты по ОСАГО при ДТП

Максимальные выплаты по ОСАГО при ДТП достигают:

400 тыс. рублей – при нанесении имущественного урона;500 тыс. рублей – при нанесении вреда здоровью участников движения.

Если убытки нанесены на сумму, которая превышает порог по ОСАГО, страховая фирма производит максимально возможные выплаты, а остальную часть «добавляет» виновная в аварии сторона.

Таким образом, максимальную выплату по ОСАГО можно получить в двух случаях:

сумма урона равна максимальному лимиту;

сумма урона превышает максимальный лимит.

Рассмотрим несколько ситуаций, которые могут вызвать вопросы по выплатам ОСАГО.

Ситуация 1. Виновник происшествия не застрахован по ОСАГО

В этом случае он будет восстанавливать авто потерпевшего за свой счет. При этом обладатели каско могут получить компенсацию за ремонт своего авто, если это оговорено страховым соглашением.

Ситуация 2. ДТП оформлено по европротоколу

Здесь максимальный лимит возмещения по ОСАГО составляет:

400 тыс. рублей, если при оформлении происшествия использовалось приложение «Помощник ОСАГО»;400 тыс. рублей, если оформлялся бумажный европротокол, но с фотофиксацией в программе «ДТП Европротокол»;100 тыс. рублей, если у сторон аварии есть разногласия, которые внесены в протокол;100 тыс. рублей, если разногласий нет, но происшествие оформлено без фотофиксации в приложениях.

Пока не получена компенсация, потерпевшему нельзя самому ремонтировать машину. Даже если страховщик уже провел экспертизу, может потребоваться дополнительный осмотр специалистом. К примеру, если потерпевший не согласен с суммой компенсации, которую назначил страховщик.

Автомобилист может провести за свой счет независимую экспертизу и через суд взыскать со страховой фирмы недостающие средства на ремонт. В случае, когда машина уже восстановлена своими силами, добиться справедливости будет невозможно.

Чтобы получить компенсацию на ремонт авто по ОСАГО, нужно своевременно продлевать страховку и оформлять аварию по всем правилам.

Какие документы нужны в страховую после ДТП

Чтобы получить компенсацию по полису автогражданки на восстановление машины, страховой нужно предъявить копии следующих документов:

паспорта участников происшествия;

в/у потерпевшего;

полис ОСАГО виновного в аварии;

техпаспорт авто (ПТС).

Также потребуются оригиналы документов:

извещение о ДТП;

европротокол или справка из Госавтоинспекции;

справка об отсутствии обстоятельств уголовного преступления в происшествии.

В некоторых ситуациях нужно дополнить пакет документов другими бумагами.

Так, если в ДТП пострадали люди, потребуется:

справка из больницы;

справка о присвоенной группе инвалидности (если к ней привели травмы, полученные в аварии);

справка о смерти (в случае ДТП со смертельным исходом).

Страховая фирма примет документы, осмотрит машину и вынесет решение: установит размер компенсации либо откажет в выплате.

Через сколько производят выплаты по ОСАГО при ДТП

Страховщик должен выплатить компенсацию пострадавшему по ОСАГО в 20-дневный период с момента обращения. На проведение ремонтных работы автомобиля выделяется 30 дней с момента подачи документов в страховую.

Если сроки нарушены, потерпевший вправе потребовать неустойку – 1% от суммы возмещения за каждый день «просрочки».

Случаи, когда страховая фирма откажет в выплатах после ДТП по ОСАГО

Страховщик может отказать в выплате компенсации по ОСАГО по разным причинам.

Например, если:

авария произошла в период, не оговоренный полисом страхования;

потерпевший не предоставил извещение о ДТП;

у страховщика отозвали лицензию и другие.

Чаще всего отказать в выплате по ОСАГО могут в следующих случаях:

автомобилист управлял машиной в нетрезвом состоянии, которое было вызвано наркотическими или алкогольными препаратами;

у водителя нет в/у с категорией транспорта, которым он управлял;

автомобилист скрылся с места ДТП;

страховой полис подделан или просрочен;

автомобилист не вписан в полис ОСАГО;

автомобилист намеренно создал аварийную ситуацию;

водитель нарушил порядок подачи документов на компенсацию или не предоставил машину к осмотру.

Если у страховщика отобрали лицензию или признали его банкротом, убытки возместит РСА. Чтобы не получить отказ, рекомендуем не нарушать правила подачи заявления, вовремя продлевать автогражданку и правильно оформлять ДТП.