Эксперт нашел способ выбрать надежный Lexus RX с пробегом

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов рассказал о проблемных местах Lexus RX 350 третьего поколения с пробегом, который можно купить на вторичке за 2,5 млн рублей.

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Из-за высокой ликвидности Lexus RX за эту сумму будет уже перешагнувшим десятилетний рубеж, а на одометре вряд ли встретишь цифры менее 150 тысяч км. Основная масса предложений кроссовера - с бензиновым V6 2GR-FE мощностью 277 л.с. - самым надёжным атмосферником производства Toyota. С цепью проблем, как правило, не возникает ранее 300 тысяч км, но после первой стони тысяч могут начать шуметь муфты системы фаз газораспределения и появиться течь радиатора.

Надёжна и коробка - 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin, но с оговоркой регулярной замены масла с интервалом не более 60 тысяч км.

По словам эксперта, ходовая часть требует ревизии каждые 100-150 тысяч км: на этом пробеге одновременно сдаются амортизаторы и сайлент-блоки передних рычагов.

Из других проблем Lexus RX 350 11-12-летнего возраста отмечены проблемы с аудиосистемой, что лечится чисткой разъёмов, и возможная коррозия пятой двери, так как она не оцинкованная.

Ранее "РГ" рассказывала, какие ещё премиум-кроссоверы с пробегом можно купить за 2,5 млн рублей.