Дилер привез в Россию Mercedes-Benz AMG GT второго поколения

В РФ начались продажи Mercedes-Benz AMG GT второго поколения за ₽34 млн.

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Дилер привез в РФ по параллельным каналам суперкар Mercedes-Benz AMG GT 63 по цене 33 900 000 руб. В России продается автомобиль второго, актуального на сегодняшний день поколения в кузове купе.

Под капотом суперкара 4,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 585 л.с. и АКП. Привод полный. Первое поколение AMG GT в кузове купе было представлено в 2014 году. Тогда автомобиль получил две модификации, мощностью 462 и 510 л.с. В базе спорткар оснащался 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом.

Более мощная версия получила приставку S в названии и оснащается тем же мотором, который за счет измененных настроек выдает на 48 л. с. больше. Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.