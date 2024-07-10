Водителям рассказали о вреде солнца за рулем

Дерматолог объяснила водителям, что грозит их коже лица. Автомобилистам в России рекомендуют использовать солнцезащитные кремы летом, что позволит защитить кожу от пагубного влияния солнечных лучей и преждевременного старения. Об этом сообщила врач-дерматолог Анастасия Исакова.

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«Много лет в сети гуляет фото дальнобойщика с постаревшей кожей на той половине лица, которая постоянно подвергалась солнечному излучению. Вторая половина при этом заметно моложе. Про воздействие солнечного излучения на кожу известно, что оно запускает ряд процессов, приводящих как к выработке витамина D, так и к каскаду окислительных реакций, повреждению важных структур кожи (в том числе генома клеток) и фотолизу», — подчеркнула врач.



Эксперт подчеркнула, что организм человека обладает необходимыми механизмами защиты от излучения. Например, вырабатывается пигмент меланин, активизируются антиоксиданты. Однако при длительном воздействии солнечных лучей «повреждение превосходит возможности» этих механизмов, и кожа начинает стареть.

В первую очередь, это заметно у тех, кто вынужден часами находиться на солнце, в том числе у водителей.