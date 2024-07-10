В Китае раскритиковали дизайн обновленного Exeed RX

Китайцам не понравился обновленный Exeed RX, и вот почему. Первые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера, который продается не только в родном Китае, но и в России, публикует портал «Китайские автомобили» со ссылкой на местные соцсети. По информации журналистов, китайская аудитория не оценили новую внешность автомобиля и раскритиковала ее в комментариях. Обновленный RX ругают за то, что он потерял свою индивидуальность.

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Изменениям подвергли переднюю часть автомобиля: RX обзавелся новой радиаторной решеткой в форме трапеции, рисунок которой составлен из хромированных горизонтальных элементов. Тем самым кроссовер лишился своей главной фишки — безрамочной решетки с характерным ромбовидным паттерном. Кроме того, с рестайлингом Exeed RX получил увеличенный воздухозаборник и иное оформление радара миллиметрового диапазона. Иначе выглядит и спойлер на пятой двери из-за стоп-сигнала, который установлен ниже, чем у дорестайлинговой модели.

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

Комментарии с критикой автомобиля касаются радиаторной решетки, которая, по мнению китайцев, теперь выглядит «как у всех». Иными словами, RX лишился прежней индивидуальности и характерной особенности, которая делала модель узнаваемой. Однако маловероятно, что Exeed прислушается к мнению аудитории и внесет изменения в дизайн перед запуском, который ожидается в Китае до конца года.

Что же касается силовой установки обновленного RX, то «Китайские автомобили» прочат ему двухлитровый турбомотор мощностью 261 лошадиную силу и полный привод. На это указывают шильдики AWD и 400T на багажной двери.

В России в настоящее время продается дорестайлинговый Exeed RX, который оснащен дефорсированным до 249 лошадиных сил двигателем. Стоит кроссовер от 3 990 000 рублей.