Водителям рассказали, почему надо быть бдительными на круговых перекрестках

Водителям рассказали, почему надо быть бдительными на круговых перекрёстках
ВСС назвал места, где чаще всего работают автоподставщики. На пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) эксперты отметили, что одним из трендов по ОСАГО является сокращение случаев мошенничества со стороны организованных преступных групп. Но сохраняется тяжёлая ситуация по автомобильным «подставам».
Чаще всего автоподставщики действуют на круговых перекрестках, а также парковках супермакетов, где водители вынуждены маневрировать задним ходом. По словам экспертов, эта практика имеет международные корни.
Мошенники действуют агрессивно, доставляя много проблем автомобилистам. Впрочем, современные системы видеонаблюдения приносят результаты — в ряде случаев доказать умысел вполне реально.
При этом начальник отдела противодействия страховому мошенничеству СК «Астро-Волга» Дмитрий Кондратьев отметил: с правоохранительными органами работа идёт тяжело, не по всем заявлениям возбуждаются уголовные дела.
Ранее страховщики назвали долю ремонтов автомобилей по обязательному страховому полису. Так, в России по ОСАГО ремонтируют всего 5−7% автомобилей.