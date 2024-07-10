Водителям рассказали, почему надо быть бдительными на круговых перекрестках

ВСС назвал места, где чаще всего работают автоподставщики. На пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) эксперты отметили, что одним из трендов по ОСАГО является сокращение случаев мошенничества со стороны организованных преступных групп. Но сохраняется тяжёлая ситуация по автомобильным «подставам».

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Чаще всего автоподставщики действуют на круговых перекрестках, а также парковках супермакетов, где водители вынуждены маневрировать задним ходом. По словам экспертов, эта практика имеет международные корни.

Мошенники действуют агрессивно, доставляя много проблем автомобилистам. Впрочем, современные системы видеонаблюдения приносят результаты — в ряде случаев доказать умысел вполне реально.

При этом начальник отдела противодействия страховому мошенничеству СК «Астро-Волга» Дмитрий Кондратьев отметил: с правоохранительными органами работа идёт тяжело, не по всем заявлениям возбуждаются уголовные дела.

Ранее страховщики назвали долю ремонтов автомобилей по обязательному страховому полису. Так, в России по ОСАГО ремонтируют всего 5−7% автомобилей.